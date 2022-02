Dvakrát se těšila na novou střechu, v obou případech jí potěšení z opravy domu zhatil extrémní vítr. Do obnovy investovala Martina Prokešová z Blanenska několik set tisíc korun. „Při takovém počasí skoro nespím ze strachu, co bude ráno. Přišli jsme o střechu na domě babičky a altán u nás na zahradě. Je to již druhá střecha za poslední dva roky. Naposledy v létě nastala průtrž a dopadlo to podobně,“ krčila rameny nešťastná žena.