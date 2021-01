Zájemci navíc i na poslední chvíli seženou v okýnkách občerstvení nebo nápoje. Deník Rovnost přináší tipy, jak strávit Silvestr v době koronavirové.

NÁLOŽ SMÍCHU S PŘEKVAPENÍM. Poslední hodiny roku 2020 v té nejlepší společnosti umělců z Městského divadla Brno si lidé užijí díky vysílání speciálního silvestrovského dílu MdB klubu. „V naší talk show se tentokrát vystřídají všichni tři moderátoři a každý vyzpovídá minimálně dva hosty. Mezi nimi budou třeba Milan Němec či Dušan Vitázek. Samozřejmostí bude silvestrovské půlnoční překvapení,“ nastínila program mluvčí divadla Kateřina Vižďová. Show začíná v půl deváté na YouTube kanálu MdB klubu.

KONCERT NA PŘÁNÍ. Večer plný kvalitního umění a své oblíbené hudby si lidé vychutnají i díky online programu na YouTube kanálu Janáčkovy opery Národního divadla Brno. Koncert na přání bude online dostupný od tří hodin odpoledne. „Na základě výzvy na facebooku fanoušci napsali svá přání, co by rádi slyšeli a kteří jsou jejich oblíbení sólisté. Z přání vznikla finální podoba koncertu,“ řekla za operu Adéla Biravská.

PRSKAVKOVÉ POKUSY. Malí i velcí vědátoři se zabaví díky online programu od brněnského Vida! science centra. To včera zveřejnilo filmovou show Teleskop, plnou pokusů a s napínavým příběhem. Show je nyní možné vidět na webu. Kromě toho Vida! nabízí i návody na zábavné domácí pokusy, nyní jsou na jejích stránkách nalezení i ty s vánoční a silvestrovskou tematikou. „Lidé napíší novoroční předsevzetí neviditelným písmem, oslaví Silvestr ohňostrojem z pomerančové kůry či prskavkou, která hoří i pod vodou,“ nastínila autorka experimentů Daniela Marková.

SCHODY PRO ZDRAVÍ. Rozloučit se s uplynulým rokem mohli lidé každoročně tradičním Silvestrovským během do schodů v Bílovicích nad Svitavou. I když letos se akce konat kvůli vládním opatřením nemůže, její pořadatelé lidi vyzývají, aby schody zdolali i tak. „Vy, kteří máte chuť, si můžete zasoutěžit v naší výzvě Vyběhni schody!. Stačí, když do třetího ledna schody zdoláte, změříte svůj čas, vyfotíte se na nich a pošlete čas a fotografií na adresu behdoschodu@diadia.cz,“ vyzvali pořadatelé na sociální síti.

CHLEBÍČEK PRO TRPĚLIVÉ. Silvestr u počítače či televize bez chlebíčků? Pro mnoho lidí nemyslitelné. Ti, kteří si je nestihli objednat, mají i dnes stále šanci si je koupit. Budou se ale muset obrnit trpělivostí. Do oblíbené brněnské chlebíčkárny Ema v Pekařské už i ve středu vedla dlouhá fronta. „Je to tady totální katastrofa, fronta je až po Husovu. Jak budou lidé doma, tak se zásobí. Volný prodej máme i na Silvestra, ale zájemci si chlebíčky opravdu musí vystát,“ uvedla za chlebíčkárnu ve středu Kateřina Šubrtová. Podle ní by zájemci měli navíc přijít včas. Třeba loni chlebíčky z volného prodeje na Silvestra vyprodala už dopoledne.

PROCHÁZKA ZA DOBROTAMI. Poslední den v roce se lidé v centru Brna stále pokochají vánoční výzdobou. Tento týden jsou stále k vidění vánoční stromky nebo třeba betlém na Dominikánském náměstí. Procházku si pak mohou zpestřit třeba dobrotami z restauračních okének, některá budou minimálně dopoledne otevřená. Hosty u okénka přivítají také v restauraci Nok Nok v Zámečnické ulici. „Lidé si u nás dají třeba nealko punč, hot dog, klobásy, chleby s domácí pomazánkou a zpříjemní si procházku k betlému,“ pozval jednatel Milan Pecina.

KOKTEJL AŽ KE DVEŘÍM. Šampaňské? Na Silvestra? Jak originální, povzdechla by si v pozměněné verzi postava Mirandy Priestly ze známého filmu Ďábel nosí Pradu. I když budou v Brně bary kvůli vládním nařízením zavřené, originální silvestrovský koktejlový přípitek si Brňané dopřejí stejně. Třeba Bar, který neexistuje, Super Panda Circus, Slast, Whiskey bar, který neexistuje a 4pokoje budou mít do deváté večer otevřené okénka. „Naše koktejly a dobroty si lidé dopřejí i později, až do půlnoci bude fungovat náš rozvoz. Jsme připraveni zásobit všechny domácnosti vším, co teče,“ nastínil spolumajitel podniků Jan Vlachynský. Lidem sice doporučuje si zásilku objednat předem na konkrétní čas, šanci podle něj mají ale i ti, kteří si vzpomenou na poslední chvíli.