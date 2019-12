Hodonín – Zpříjemnit čekání na Ježíška se rozhodli v Zoologické zahradě v Hodoníně. Návštěvníkům na Štědrý den připravili speciální program, který ve středu přiblížila mluvčí zoo Marie Blahová.

Vánoce slavila i zvířata v hodonínské zoo. Šimpanzi a tygr tam dostali speciální zabalené krmení. | Foto: DENÍK/Karolína Štukavcová

Začíná půl hodiny po poledni, to si šimpanzi začnou rozbalovat vánoční balíčky. „Děti si z domu přinesou sušené ovoce a oříšky, které v kroužku Soviček připravíme do krabic, zabalíme do vánočního papíru a balíčky přichystáme do vnitřní expozice,“ přiblížil chovatel Lukáš Baránek.