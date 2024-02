VIDEO: Stáří na vlastní kůži, v Kyjově bylo možné si vyzkoušet tělo důchodce

/FOTO/ Okamžitě zestárnout o desítky let nebo se dostat do těla člověka, kterému choroba výrazně omezila pohyb. Nejen to umožnil ve středu v Kyjově simulátor stáří.

Představení simulátoru stáří na konferenci v Kyjově. | Video: Deník/Petr Turek