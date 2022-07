Po kompletní rekonstrukci sem míří jeden zvědavý návštěvník za druhým. A to novým provizorním vstupem, za nímž jsou k vidění i vizualizace budoucího krytého aquaparku. Už teď se ale před příchozími rozprostírá venkovní areál se zážitkovým bazénem. „Chtěly jsme se podívat, co je tady nového, včetně stánků. Co vidím, tak to vypadá super, krásný je i vodní hříbeček. Také je tady hodně lidí, což se dalo čekat,“ svěřuje hned po vstupu do areálu Veronika Svobodová.

Pod zmíněným vodním hřibem dovádějí děti a míří sem i dospělí. Hned vedle ale v opačném směru, tedy vzhůru vysoko tryskají proudy vody. Zahalují tak do mlhy velkou část relaxačního bazénu, z kterého se dá projít, přeplavat či proplout do plaveckého bazénu. Dno postupně klesá, takže přibývá skoků do vody. Hned vedle se baví ti nejmenší, je tady totiž dětský bazén.

Dítka z břehu kontrolují a sledují nejen plavčíci, ale především rodiče či prarodiče na lehátkách nebo sedící u pool baru. Tam se zároveň chladí studenými nápoji nebo zmrzlinou. Za barem je o první dnu nejvíce navštěvovaná část areálu, zážitkový bazén. „Super. Děcka jsou spokojené. Nejvíce se jim líbily skluzavky či vodní stěna. Takže se sem určitě vrátíme,“ říká Miloslava Karská.

Plná je také divoká řeka neboli vodní houpačka. „Je to tady lepší, než jsem čekal. Asi nejvíc se mi líbí prolézačka pro děti a skluzavka,“ zamýšlí se Nikolas Randis v nejvíce vyhledávané části souše v blízkosti občerstvení a ve stínu stromů městského parku.

První hosté odpoledne téměř zaplňují sníženou kapacitu areálu koupaliště. Podle šéfa kyjovského Aquavparku Iva Cermana po dokončení kryté části se využitelná plocha venkovní koupaliště rozšíří ještě o více než třetinu. „Sousední aquacentrum chceme otevřít v červnu příštího roku,“ říká před novou strojovnou a kabinami plavčíků Cerman. Součástí krytého areálu bude i moderní zázemí, které bude sloužit i venkovnímu koupališti. Nyní jej nahrazují provizorní buňky a převlékárny.

Na celodenní vstup na kyjovské letní koupaliště si návštěvníci musejí připravit devadesát korun. O dvacetikorunu je tady levněji po šestnácté hodině. Na sedmdesát korun vyjde také celodenní návštěva koupaliště nezletilé, zdravotně postižené či studenty. Děti do šesti let mají vstup zdarma. „V červenci máme otevřeno od devíti do devíti, v srpnu o hodinu méně, tedy do dvaceti hodin,“ dodává Cerman.