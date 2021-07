/VIDEO/ Přitom krátce po katastrofě by tomu nikdo nevěřil. „Ten zvuk připomínající hučící vlak asi málokdo dokáže vytěsnit ze své paměti. Tornádo bylo pro naší obec pohroma. A proti školce šlo ze dvorečka, který téměř celý smetlo. Vytřískalo všechna okna, sklo bylo ve třídách i v místnosti, kde mají děti lůžkoviny a lehátka a do druhého patra dopadla střecha z okolního domu,“ připomněla osudové okamžiky Vladislava Časná, ředitelka mateřské školy v Moravské Nové Vsi.

Přesto svým způsobem funguje, i když v sousedních Prušánkách, kam děti s učitelkami i uklízečkou sváží autobus. „Chci moc poděkovat všem, kteří nám pomáhají. Machři jsou hasiči. Věřím, že nakonec dokážeme v září otevřít jednu, dvě třídy,“ řekla v těžké situaci Časná. V městyse jsou navíc poškozené i obě budovy základní školy.

Podobně je na tom i řada dětí z mateřského školy v sousedních Mikulčicích. I některé z nic začaly dojíždět do Prušánek. Jiné ale zůstaly ve své obci, a to už v základní škole, kterou tornádo zasáhlo méně. „Funguje jako azyl pro hasiče. Dole hlídáme děti z mateřské i základní školy a jedna místo je vyčleněná pro psychology, aby měli na svou práci někde klid,“ přiblížil ředitel mikulčické základní a mateřské školy Michal Bešta.

Poškozené jsou také vzdělávací zařízení v Hruškách. „Novější část mateřské školy je poškozená opravdu značně. Chodil jsem tam v pěti centimetrech vody. Strhávala se tam izolace, sádrokartony. Je zničená jídelna, takže tu budeme muset obnovit. Základní škola je zaplachtovaná, ale úterní bouřky odkryly tělocvičnu, kde je speciální povrch a ten je poškozený. Hrozí, že při dalším dešti se opět promáčí a škoda naroste,“ popsal aktuální stav místostarosta Hrušek Marek Babisz.

Jako o štěstí v neštěstí nyní mluví ve školách o tom, že tornádo dorazilo do tříd až po vyučování. „Pět set dětí chodí do naší školy, ale ta není podsklepená, takže před tornádem by se neměly kde schovat,“ upozornil zástupce ředitele v základní škole U Červených domků v Hodoníně Michal Holomčík.

Ten ze stovkami dobrovolníků i z řad současných a bývalých žáků pracoval na obnově školy, ze šesti pavilonů je pět bez střechy, i o víkendu. Včera tady tak začali i se zasklíváním. „Hned v pátek ráno se nám ozvala firma až ze slovenské Dubnice, že nám připraví do dvou dnů skleněné výplně, a to pro postižené obce jen za nákupní cenu,“ řekla při práci v hodonínské škole Radka Olejníková z veselského sklářství.

U vedlejšího pavilonu pomáhal s odklízením stromů dobrovolník Martin Onderek z Frýdku-Místku. „Včera večer jsem sebral doma hřebíky, krumpáče a lopaty a vyrazil jsem pomáhat do Hodonína,“ svěřil se dobrovolník.

Další pomáhali i na poškozené hlavní budově blízké Integrované střední školy. Ta zůstává bez střechy. Internát, v němž zažívali hororové chvíle studenti, má vymlácená některá okna. Nejhůře dopadly rozsáhlé dílny, které tornádo změnilo v ruiny. „Zřejmě jakmile to kapacity hasičům umožní, tak dojde k demolici,“ dodala ředitelka školy Eva Schmidová.

Tornádo ničilo školy na Podluží



- Hrušky (Břeclavsko): poškozená mateřská škola, zejména novější část, škody také v základní škole.



- Moravská Nová Ves (Břeclavsko): poškozené dvě budovy základní školy i objekt mateřské školy včetně dvora.



- Mikulčice (Hodonínsko): poškozená mateřská škola.



- Hodonín: 4 z 5 pavilonu ZŠ U Červených domků bez střechy, ISŠ hlavní budova bez střechy, dílny jsou před demolicí.