Policisté zde stojí od brzkých ranních hodin. „Kontrolujeme spíše namátkově v obou směrech. Zatím jsme nikoho zpět nevraceli. Snažíme se vše vyřešit domluvou. V případě, že s sebou řidiči nemají formuláře s čestným prohlášením, máme nějaké s sebou a rozdáváme je," sdělila policistka u Pasohlávek kolem pondělního poledne.

Jak podotkla, většina z řidičů, které zkontrolovali, měla všechny dokumenty v pořádku. "Jen jeden pán byl překvapený, že kontrolujeme. Domníval se, že hlídky budou stát na hranicích krajů, ne okresů," zmínila s tím, že v prvním dni nových opatření je na silnici R52 vedoucí z Brna do Mikulova výrazně méně osobních aut než bývá zvykem.

Policisté hlídkují na stanovištích, která různě mění. „Jsou na páteřních komunikacích, tedy na dálnicích a silnicích první třídy. Kontrolují i na silnicích nižších tříd. Objevují se na hranicích okresů včetně méně významných silnic," uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Hlídkují například na sjezdech z dálnice D1 na 168., 190. nebo 201. kilometru.

Malášek doplnil, že policisté jsou v prvních hodinách a dnech od zavedení nejnovějších opatření benevolentní. „Třeba když řidiči jeli ráno do práce, počítali jsme s tím, že ještě nemusí mít u sebe potvrzení, protože v práci ještě nebyli a teprve do ní jeli," řekl Malášek. Řidiče vyzval, aby měli pro případnou kontrolu a co nejmenší zdržení nachystané potřebné doklady a potvrzení pro své cesty.

Do kontrol na jihu Moravy se v pondělí zapojili i policisté, kteří běžně nehlídkují. „Specializují se na jiné policejní činnosti. S hlídkami se tak lidé mohou při kontrole setkat například i ve vlaku či při nástupu do autobusu. První hodiny opatření ukázaly, že jsou na ně připraveni. Těch, co nedokázali hodnověrně prokázat účel své cesty, bylo opravdu minimum,“ informoval v pondělí odpoledne policejní mluvčí David Chaloupka.

Přechod mezi různými okresy je možný jen v odůvodněných případech, například při cestě do zaměstnání nebo na vyšetření k lékaři. Od pondělí zůstávají doma i všechny třídy, které doposud mohly chodit do školy. Otevřená zůstávají pouze ta školská zařízení, které se starají o děti zdravotníků nebo členů integrovaného záchranného systému.

Další zavřené obchody

Zavřít musí také některé další obchody, týká se to například papírnictví nebo obchodů s dětskou obuví a oblečením. Naopak dále otevřené zůstávají květinářství, potraviny, drogerie, e-shopy, trafiky, pohřebnictví nebo servis IT.

Omezit by měli lidé i styky mezi s sebou. Zakázané jsou návštěvy příbuzných či známých i v rámci jednoho okresu.

Připravení na policejní kontroly z obou stran hranice byli pendleři přejíždějící z Mikulova do rakouského Drasenhofenu.

V osm hodin ráno však byl český hraniční přechod zcela prázdný. "Měla jsem s sebou kromě potvrzení povinných pro vstup do Rakouska také čestné prohlášení s popisem důvodu, proč přejíždím hranice okresu Břeclav. Doufala jsem, že se policistů i zeptám na bližší informace a na to, co pro pravidelné přejíždění vlastně potřebuji. Překvapilo mě, že tady nikdo nebyl. A myslím, že jsem nebyla jediná," okomentovala u hranic Mikulovanka Eva Pfefferová.

Policejní kontroly očekával na cestě do práce také Michal Sládek z Čejkovic na Hodonínsku. "Pracuji v Brně, vyrážel jsem něco po šesté ráno a nepotkal jsem vůbec nikoho. Formulář s důvodem vycestování jsem připravený neměl, spoléhal jsem na to, že stačí vizitky, kde stojí název a sídlo mého zaměstnavatele," zmínil muž.

Časně ráno však policisté podle všeho na hranici okresu přece jen kontrolovali. "Kamarádka mi psala, že ji v půl čtvrté ráno zastavili v Čejkovicích a o deset minut později i ve Velkých Bílovicích, které už jsou na Břeclavsku," poznamenal Sládek.

Z Křižínkova třikrát delší cesta do obchodu

Skoro trojnásobnou cestu do většího obchodu mají od pondělí obyvatelé Křižínkova na Brněnsku.

Nejbližší město s větším obchodem je Velká Bíteš, ta už je ale ve vedlejším okrese Žďár nad Sázavou na Vysočině. „Hodně se to projeví hlavně u starších lidí. Když neberu Bíteš, i tak vesnice, která je dostatečně zásobená je vedlejší Křoví, a to je opět už Vysočina,“ poznamenal starosta Křižínkova Pavel Břunda.

Lidé z Křižínkova by mohli využít vlastní obchod ve vesnici. Jednotu ale řídí prodavačka se dvěma malými dětmi, které se kvůli opatřením nedostanou do školky. „Hrozí, že bude jednota zavřená, protože paní bude na ošetřovném, musí být s dětmi. Ty nemůže mít v obchodě celý den. Když má třeba v sobotu otevřeno jen dvě hodiny, tak to celkem jde, ale ve všední dny bude muset zavřít,“ mínil Břunda.

Navíc většina obce dojíždí do Velké Bíteše za prací nebo za lékařem. Na šestikilometrovou cestu musí mít prohlášení. „Je to denní dojíždění do práce. Navíc poštou a spoustou dalších věcí taky spadáme do Křoví,“ dodal starosta.

Opáskované hřiště v Brně

Vlnu diskusí vzbudily okolo pondělního poledne fotografie zapáskovaných herních prvků na dětském hřišti ve vnitrobloku Uzbecké ulice v brněnských Bohunicích. Podle tamního starosty Antonína Crhy tak je opatřili pracovníci radnice bez konzultace s ním.

„Kloním se k tomu, že mají hřiště zůstat otevřená, protože v Bohunicích, které jsou plné paneláků, nemají rodiče s dětmi kam jít. Dali bychom tam cedule nabádající k větší opatrnosti,“ sdělil Crha. Vláda v nejnovějším nařízení vyzvala provozovatele hřišť, aby zajistili jejich uzavření.

Rada města Brna nedoporučuje správcům hřišť uzavírat dětská hřiště, napsal na twitter náměstek brněnské primátorky Petr Hladík. "Od rána to řeším s odborníky, ti nevidí důvod k uzavírání dětských hřišť, tak jak doporučuje vláda. Pískoviště dokážeme hygienizovat pomocí páry. Rodiče s dětmi potřebují bezpečný prostor na čerstvém vzduchu," uvedl.

Dětská hřiště jsou uzavřená i v Břeclavi. "S ohledem na zhoršující se epidemickou situaci v zemi a na důrazné doporučení vlády uzavírá Město Břeclav všechna venkovní dětská hřiště. Žádáme rodiče, aby hřiště s dětmi nenavštěvovali, protože jsou z hygienických důvodů mimo provoz. Uzavřena jsou také workoutová hřiště, protože není možné zajistit dezinfekci nářadí po každém uživateli," uvedli zástupci města na svém oficiálním facebooku.

Kontroly na Břeclavsku

Na dodržování opatření v pondělí po poledni dohlížela policejní hlídka také na tahu mezi Břeclaví a Hodonínem. Kontrolovala řidiče nedaleko Lužic. Podle policistů na místě je i v pondělí hlavní tah mezi Břeclaví a Hodonínem dál frekventovaný. "Zastavení řidiči se v jasné většině vykazují nějakým dokumentem nebo potvrzením, které je opravňuje mezi okresy cestovat. Už jsme ale vraceli například řidiče z Velkých Bílovic, který přiznal, že jede do Hodonína nakupovat," uvedl jeden z policistů.