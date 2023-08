Tentokrát jej ale čeká nejen jízda v obklopení dalších devětadvaceti jezdců, ale rovnou navázání na rodinnou tradici. Jeho pradědeček Vladimír Šindler totiž patřil mezi ty, kteří obnovovali Jízdu králů ve Skoronicích před osmdesáti lety. „Byli jsme doma rádi, nečekali jsme, že by Teodorek mohl být králem. Pro nás je to čest, protože tak můžeme pokračovat v odkazu, který nám zanechali naši předci. Samozřejmě jsou s tím malé starosti, ale když se to dělá s láskou, všechno jde,“ řekla králova maminka Gabriela.