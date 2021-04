S křečovitě roztaženými křídly, zaťatými pařáty a ještě s kusem masa v zobáku. V této pozici, typické pro otravu, našli ornitologové luňáka červeného u Žádovic na Hodonínsku.

Uhynulý orel královský u Žeravin. | Foto: Policie ČR

Tento kriticky ohrožený pták měl za sebou náročný let z Apeninského poloostrova. Přeletěl Jadran a přes Chorvatsko dorazil domů, na Moravu. „Díky vysílačce víme, že tento samec zimoval v Itálii a vrátil se zpět do oblasti svého narození, aby tu založil rodinu. K tomu už ale nedošlo. Letos, kdy by dosáhl tří let, mohl poprvé zahnízdit a podle pozorování se již zdržoval v páru,“ posteskl si Gašpar Čamlík z jihomoravské pobočky České ornitologické společnosti.