Smutné: nejnižší návštěvnost za 15 let. Zoo v Hodoníně utlumil covid i tornádo

/FOTO/ Celkem 113 529 turistů zavítalo loni do hodonínské zoologické zahrady. Byla to nejnižší návštěvnost za posledních patnáct let. „Zoo byla loni na delší dobu dvakrát uzavřená. Poprvé to bylo od 1. ledna do 11. dubna z důvodu nařízení vlády v souvislosti s pandemií koronaviru a podruhé od 25. června do 30. července kvůli zásahu části zahrady tornádem," zmínila mluvčí zoo Marie Blahová.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Mládě přímorožce arabského v hodonínské zoo. | Foto: Se souhlasem Andrey Theimerové

Loňský počet návštěvníků je o 32 336 nižší než v roce 2020 a o 81 874 nižší než v návštěvnicky rekordním roce 2019. Bezprostředně po zásahu tornádem se zvedla velká vlna solidarity. Lidé pomohli zahradě fyzicky při odklízení následků živlu i penězi. „Díky peněžní pomoci připravujeme výstavbu nového útulku v hodnotě téměř deseti milionů korun, dále výstavbu nových akvárií za více než pětadvacet milionů korun a další menší opravy, které jsou nezbytné pro bezpečné fungování zoologické zahrady,“ vyjmenoval ředitel zoo Martin Krug. Kromě soukromých dárců se na pomoci podíleli i představitelé Hodonína. Návštěvnost hodonínské zoo v roce 2021 byla nejnižší za posledních patnáct let.Zdroj: Infografika: Deník/Markéta Evjáková Hodonínské zoo se loni podařilo také několik odchovů. „Největší radost máme z mláděte zoborožce šedolícího, arassariho hnědouchého i nanduů pampových," zmínil ředitel. Díky návštěvníkům v hodonínské zoologické zahradě vybrali přes 110 tisíc korun na podporu projektů ochrany tygrů, outloňů a nosorožců. „Nejen pomohou, ale budou i reprezentovat dobré jméno Hodonína ve světě,“ doplnil Krug.