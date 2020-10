Stejně jako v celé České republice, i na jihu Moravy přibyl za středu rekordní počet nově nakažených koronavirem. V kraji hygienici ze středu zaznamenali 1 115 lidí s pozitivním testem. V brněnských nemocnicích zatím stále mají volná lůžka pro covidové pacienty, obě fakultní nemocnice ale připravují kvůli očekávanému nárůstu jejich počtu rozšíření lůžkových kapacit.

Protikoronavirová opatření, zavřené posilovny a sportoviště. (Galerie Vaňkovka) | Foto: Deník / Attila Racek

Středeční nárůst počtu případů v kraji je nejvyšší za celou dobu pandemie. Dosud byl jihomoravský rekordní denní přírůstek 801 nově nakažených. „Počet nových případů za posledních sedm dnů je 3944. V říjnu jsme prozatím nejvyšší počet nakažených zaznamenali ve věkové skupině 35 až 44 let a vidíme rychlý nárůst u populace lidí ve věku 55 až 64 let, a nad 65 let," uvedla ředitelka protiepidemického odboru krajské hygieny Renata Ciupek.