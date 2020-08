Ta totiž není v současností ve zrovna ideální stavu. „Ke stým narozeninám by si sokolovna určitě zasloužila pořádnou opravu. Ať nám pak někdy v budoucnu nespadne na hlavu,“ myslí si několikanásobný mistr republiky v silovém trojboji Kamil Večeřa, který tady trénuje už více než deset let.

Sokolové počítají s tím, že jen nutná základní rekonstrukce vyjde na osm milionů korun. Ta nákladnější pak zhruba dvojnásobek. Přitom potřebují aspoň třetinu této částky, aby s ní mohli požádat o státní dotace na opravu sokolovny. Jedinou možnost, jak získat potřebnou sumu, vidí v prodeji fotbalového hřiště. S městem se dohodli, aby je od nich koupilo za 4,5 milionu korun. „Koupi už schválilo zastupitelstvo a ve středu nám prodej doporučilo i předsednictvo župy. Nyní budu posílat veškeré podklady do Prahy na Českou obec sokolskou, kde se k tomu vyjádří komise i předsednictvo,“ přiblížila aktuální stav odkupu starostka místního Sokola Jana Chalupová.

Odotaci přišli kvůli koronaviru

Sokolové chtěli mít k tomu v rukou i projektovou dokumentaci na opravu sokolovny. „O dotaci na ni jsme požádali kraj. Jenže z dotačního programu nakonec kvůli koronavirové pandemii sešlo,“ posteskla si starostka Sokola.

Část městských zastupitelů naposled navrhovala i vyšší cenu za odkup hřiště, aby tak sokolové měli navíc také na projektovou dokumentaci. Většinovou podporu ale získal původní návrh, který i tak počítal s cenou o půl milionu vyšší, než byl dřívější znalecký posudek. „Odkup fotbalového stadionu navazuje na dlouhodobou podporu města sokolům, v minulosti pomohlo i při úhradě navýšené faktury za energie. Na zastupitelstvo také padlo, že by město bylo nápomocné i při rekonstrukci sokolovny,“ uvedla místostarostka města Renata Prokopenková. Na letošek město schválilo Sokolu stotisícovou dotaci na energie, údržbu a opravy sociálního zařízení.

Jiný plán pro budoucnost zastřešeného sportoviště představil zastupitel a bývalý místostarosta Václav Novák s tím, že vychází z názoru některých stavebních odborníků. „Ti zásadní rekonstrukci sokolovny nedoporučují pro její dezolátní stav. Přikláním se k bezúplatnému převodu objektu a souvisejících pozemků na město. Následně by byl objekt zbořen a město, jako investor by tady postavilo novou sokolovnu ze svých peněz a dodací,“ dodal Novák s tím, že novou Sokolovnu, která by již vyhovovala současným nárokům, by využíval primárně Tělovýchovná jednota Sokol, ale také další sportovní spolky ve městě.

Sokol Dubňany

Sokolovna: v Lipové ulici

Zahájení výstavby: 1921

Minulost hřiště u Hodonínské ulice: 1924, sokolové získali letní cvičiště na Fabiáně

Současnost hřiště: travnatá plocha pro domácí zápasy fotbalistů Baníku

Založení Sokola v Dubňanech: 1905

Nynější počet členů: 174 (z toho 105 dětí)

Veřejná anketa města pro dotace spolkům: 2. místo