Už jen několik týdnů zbývá do okamžiku, než se lidem v třítisícových Lužicích opět otevře téměř devadesátiletá sokolovna. Uvnitř ji ale téměř nepoznají.

Sokolovna v Lužicích se proměňuje. Hotová má být do konce roku. | Foto: Petra Lorencová

Skrz nová okna už proniká světlo do obnovených prostorů víceúčelového sálu s novými omítkami i přístavbou. „Práce finišují. Na to, aby bylo vše hotové, zbývá pět týdnů. V polovině ledna bychom chtěli uspořádat v dokončené sokolovně den otevřených dveří a předposlední lednový den pak slavnostně otevřít. Uvidíme ale, jestli nám to covidová situace dovolí,“ sdělil lužický starosta Tomáš Klásek.