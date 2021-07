/FOTO/ Až od Frýdku-Místku vyrazil pomoci lidem v obcích postižených tornádem Martin Onderek. Vyjel ve středu. „Sebral jsem nějaký materiál a další věci. Přivezl jsem hřebíky, krumpáče, lopaty, hrabě, kladiva či sekyry,“ říká muž od hranic Moravy se Slezskem.

I dobrovolník Martin Onderek ve čtvrtek odpoledne pomáhal v Hodoníně v areálu základní školy postižené ničivým tornádem. | Foto: Deník/Petr Turek

Svou pomoc směřoval nejdříve do katastrofálně zdecimované hodonínské osady Pánov. A nestačil se divit, co tady tornádo napáchalo, než dokončilo svou likvidační cestu v lese. „Z osady nezůstalo téměř nic. Byli tam tři mrtví lidi. Tornádo tady mělo neuvěřitelnou sílu, tříapůltunový kontejner posunulo snad o třicet metrů. Dodávku zaparkovalo do hospody a osobák odhodilo do patra,“ svěřuje se Onderek.