Při nynějším nakládání s okolními pozemky město zvolilo formu zřízení práva stavby, vše je podmíněné vybudováním bytového nebo polyfunkčního domu právě s převahou bytů.

„A to nejpozději do osmi let od podpisu této smlouvy,“ stojí ve schválené smlouvě o zřízení práva stavby na městských pozemcích, kterých je téměř tři tisíce metrů čtverečních.

3D přiblížení bytového komplexu Sorina v Hodoníně.Zdroj: Deník/Petr Turek

Developer musí nyní zaplatit více než tři miliony korun. Jakmile bude mít v rukou kolaudaci bytového domu, může s Hodonínem podepsat standardní kupní smlouvu s cenou stanovenou po aukci na dvanáct a půl milionu korun.

„Konečně se nám podařil dořešit pozemek, zastupitelstvo to posvětilo,“ přivítal verdikt předseda správní rady CMC for Group Hanz Kaufmann.

Zároveň Deníku popsal i nejbližší plány s tím, že do konce května předpokládá dořešení všech náležitostí k pořizovaným parcelám. Pak se bude moci rozšířit oplocení pro staveniště i na nové pozemky. Dalším krokem bude získání stavebního povolení.

„Předpokládáme, že bude hotové nejpozději v září a my začneme konečně stavět. Budeme se snažit dodržet termíny, o kterých jsme mluvili v minulosti. To znamená, že na Vánoce 2025 by už někteří lidé mohli bydlet,“ nastínil Kaufmann výhled až do konce příštího roku.

Co se týká zájemců, tak podle něj společnost nyní zaznamenává zvýšený počet telefonátů a schůzek s klienty v kanceláři, kde jsou k dispozici i brýle pro virtuální realitu s 3D projekcí bytů, parkovacích stání v podzemní garáži i komerčních prostor včetně restaurace s kavárnou. Komplex o sedmi nadzemních a třech podzemních patrech má propojovat dvojice výtahů.

„Co nás velmi překvapuje, je enormní zájem od klientů s vlastním kapitálem bez financování z banky. Zatím všichni naši zákazníci, až na jednu výjimku, nakoupili za vlastní zdroje,“ sdělil Kaufmann.

A pokračoval. „Očekáváme, že teď, když už je s pozemky vše vyřešeno, se nastartují i prodeje normálním pracujícím lidem, a to i na splátkový prodej. Mnoho lidí nechtělo jít do rizika koupit byt na projektu, kde chyběl k vyřešení nějaký pozemek. Teď je pozemek vyřešen, tak očekáváme další zvýšený zájem.“

Městští zastupitelé současně se zřízením práva stavby schválili na posledním jednání i smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi městem a developerem, který tak výstavbu nízkoenergetického bytového domu jistí i vlastními pozemky.