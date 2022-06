„Dlouhodobě se nám nevyplácí obchod provozovat. Sotva se nám v poslední době dařilo pokrýt náklady. Řekla bych, že se začínají projevovat dopady covidu a ekonomické krize. Lidé víc přemýšlejí, za co peníze utratí. Hledají levnější varianty a kompromisy,“ zamýšlela se Barbora Tlustá, která obchod provozuje společně se sestrou a matkou.

O přežití Friendly Place Brno bojuje zhruba uplynulý rok. Ženy připouští, že v posledních třech letech pracovně vyhořely. Zájem zákazníků není takový, v jaký doufaly. Rovněž pociťují, že mnoho lidí přešlo na e-shopy.

„Bohužel nejsme jediným obchodem tohoto typu, mnoho jich končí taky v Praze nebo Bratislavě. Plácáme se nyní od ničeho k ničemu, asi je nejvyšší čas napnout energii jinam,“ popsala smířeně druhá z žen, Barbora Kamenská.

Z domu služeb moderní víceúčelová budova: Brumovičtí představují novou radnici

Situace není růžová ani v Břeclavi. Majitelka obchodu Sypej Martina Hanáčková se tam ale zatím vzdát odmítá. „Bezobaly okolo mě padají jako hrušky po dešti. Zkusím ale všechno, abych ten svůj mohla udržet. Podnikám čtyři roky. První rok a půl byl náročný, protože jsem Sypej rozjížděla bez jakýchkoliv znalostí a zajištění, pak byly dva roky covidu, teď přišla válka. Sypej nekončí. Když už jsem nebyla tím prvním bezobalem v republice, rozhodla jsem se být tím posledním,“ tvrdí mladá podnikatelka.

Vzkázala zároveň, že pokud lidé chtějí, aby měli v zemi malé obchody a pestrou nabídku zboží, musejí do nich také chodit. V bezobalových prodejnách je k dostání například stáčená i sypaná ekologická drogerie, nebo i ořechy, mléčné výrobky, semínka, sušené ovoce, oleje, octy či těstoviny. To vše dávkované z velkých skleněných nádob do těch, které si lidé zpravidla přinesou s sebou.

Již loni na podzim skončila s provozováním obchodu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku také Eva Prokešová. Obchůdek U Eruwen však funguje pod novým vedením. „Lidé mluví o podpoře místních, ale když dojde na věc, nakoupí raději v hypermarketu, kvůli akcím i úspoře času. Pár skalních zákazníků sice je, ovšem ti takový obchod neuživí. Je nezbytné cpát až pod nos nabídky, ochutnávky, akce. Pořád kupující bombardovat. Ono to člověka časem dost omrzí,“ povzdechla si Prokešová.

Unikátní i děsivé. Snímky z dronu dosvědčují rozsah požáru v Drnholci

Obchodníci se shodují, že situace se výrazně zhoršila během posledních dvou let. Potvrzují to i ekonomové. „Je to zvláštní, osvěta je v tomto směru mezi lidmi velká. Nicméně je fakt, že čelí realitě inflace. Pro chudší domácnosti je stále těžší vyjít byť jen při zajištění základních potřeb. Nehledí pak pochopitelně na to, jak je zboží, které kupují, zabaleno. A je jim jedno, jde-li o plast či papír. Vezmou to levnější,“ vysvětlil ekonom Lukáš Kovanda.

V době před čtyřmi lety, kdy zažívaly bezobalové obchody skutečný boom, vrcholila léta ekonomického rozkvětu a prosperity. „Lidé si mysleli, že se budou mít lépe, měli rezervy a dovolili si pořídit něco navíc, něco zbytného. Ovšem nyní se mají hůře. A čím hůře se mají, tím méně jsou vybíraví,“ upozornil Kovanda.

Především v době covidové pak podle něj lidé zpohodlněli. „Pandemie byla výrazným impulsem. Mnohé obchody byly zavřené, kvůli karanténě nemohli lidé ven. K nákupům online se tak uchýlila i střední a starší generace. Lidé tak nakupují především zboží, které není třeba zkoušet, prověřovat, je trvanlivé, a které lze objednat ve větším množství, protože se pronese,“ porovnal ekonom.