Při jeho modernizaci se rozhodl přiložit pomocné ruce k dílu novému provozovateli. „V mém věku a po nabídce angažmá trénovat cyklisty v Břeclavi, kdy jsem zjistil a cítil, že přišla doba, kdy by měl spinning převzít někdo mladší, kdo má energii, nápady a hlavně by se dokázal úspěšně poprat s energetickou situací, po navýšení především cen plynu a elektřiny,“ přibližuje Kropáč.

Dokonce už byla na stole i možnost spinningové centrum s dvacetiletou tradicí prodat. „Přišel mi do rukou můj kamarád Radek Sloboda. Znám ho roky, také jako výborného instruktora a univerzála, který pracuje ve stavebnictví. Tak jsme se domluvili od září na roční nájemní smlouvě s předkupním právem pro něj,“ připomíná cyklistický nadšenec a příznivec spinningu.

Jak ale uvádí, nikdo loni nevěděl, s čím vším budou muset bojovat. „Náklady za energie se začaly šplhat do takové výše, že spinning centrum bylo na zavření. Byla to téměř tragédie. Radek se s tím ale popral. Zrentgenoval barák, zjistil hluchá místa a začal izolovat zevnitř. Následně jsme mohli odstavit plynový kotel, který byl neekonomický a neekologický. Šli jsme do elektriky, do vytápění klimatizací,“ přibližuje Kropáč s tím, že jak říká, přes léto by se měl navíc celý barák obložit do tepla zvenku.

Počítá ve finále až se statisícovou úsporou ročně. „Už teď se lidé vracejí a spinning jde nahoru. Sportoviště se podařilo zachránit. Navíc je tady i cykloaerobic. Zůstává velice aktivní taneční klub Black and White, který tady má i nespočet trofejí, a před domem bude určitě půjčovna kol, koloběžek, elektrokol a půjčovna nářadí. Navíc bude nachystaný i prostor pro minikavárničku. Také zůstalo zachované chráněné pracoviště,“ upozorňuje zakladatel spinning centra, který se tak zřekl i nájemného.

Spinning sport centrum funguje nově zateplené uvnitř a zcela bez plynu. „Chtěli bychom tady startovací stanici pro jakékoliv sportovní aktivity v Hodoníně, pro kola, brusle, běh a podobně, které se dají dělat venku. Lidé si tady budou moci odložit věci a zajít najíst, také si budou moci zkontrolovat kolo, namazat brusle a mohou vyrazit. Po návratu si zase mohou kolo očistit. I s venkovním posezením, malou kavárničku, bych chtěl pro lidi vytvořit místo, kde budou mít start a cíl pro své výjezdy,“ přibližuje plány Radek Sloboda.

Zároveň by ale chtěl více zaplnit samotný sál pro spinning. „Když už tady je, ať jej lidé využívají. Spinning bude základ. Dále tady budou zdravotní cvičení na záda a také tu jsou balanční pomůcky. Samozřejmě tady byla půjčovna kol a elektrokol, ale chtěli bychom půjčovat více kol, a také lyže, snowboardy, paddleboardy i lodě. Jelikož mám stavební firmu, tak tu budu mít i půjčovnu nářadí, a to i specifického, například diagnostiku na auto,“ prozrazuje nový šéf spinningového sportcentra, kde v současnosti vzniká další novinka. A tou je horolezecká stěna.

Zároveň chce jít příkladem, co se týká energetických úspor. „Náklady se nám původně zvedly šestkrát, ale nemůžu šestinásobně zdražit cenu za hodinu spinningu. To by ani nikdo nezaplatil. Právě díky úsporám ale zdražovat nemusíme. Jenže ostatní spinningy v okolí touto cestou úspor nešly a skončily, a to třeba v Kyjově, v Senici i ve Skalici,“ upozorňuje Sloboda. V jeho dalších energetických plánech je zavedení tepelného čerpadla i využívání fotovoltaiky.

A proč se rozhodl pro záchranu hodonínského spinning centra? „Dostal jsem se sem jako instruktor. Pak jsem se ale dověděl, že se to tady má zavřít, což mi přišlo líto. Chodí sem docela dost lidí. Snažím se dostat spinning centrum do takové polohy, aby mohlo fungovat dál. Rád dělám věci pro lidi, včetně akcí, a tady jsem zjistil, jak se jim dá pomoct. A tady se ukazuje, jak se dají stáhnout náklady na polovinu a možná i pod ni. Chtěl bych, aby se tento objekt stal ukázkou toho, jak jde řešit problémy s energiemi,“ dodává instruktor a provozovatel spinning centra v jednom.