Možnost poslat své návrhy prostřednictvím sociálních sítí obou sousedících krajů nebo e-mailem na marketing@jmk.cz dostali ale lidé až po třičtvrtě roku po otevření lávky pěším i cyklistům. „Navrhuju název Lávka přátelství,“ svěřil se Jiří Humpolík z Hodonína. Po unikátním přemostění vede jeho běžecká trasa.

Jiné jméno pro turisty vyhledávanou stavbu preferuje vedoucí Slovanského hradiště František Synek, a to Most přes tisíc let. „Spojuje totiž velkomoravské památky ve starých Mikulčicích a Kopčanech,“ řekl Synek.

Zástupci obou krajů mají vybrat dva nejlepší návrhy, které postoupí do dalšího kola. „O vítězném návrhu opět rozhodnou lidé hlasováním na sociálních sítích,“ sdělila Brindzáková.

Mezi kritéria pro výběr návrhu patří i ta, aby název zněl dobře v češtině i slovenštině, neobsahoval vulgární, rasistické a urážející prvky a zároveň reagoval na lokalitu, historii území a význam 143 metrů dlouhého mostu.