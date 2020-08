Při výletech a vycházkách rodin s dětmi se Vítězslav Topilin s Petrem Ševčíkem inspirovali zajímavou atrakcí, stezkami v korunách stromů. Doma v Hodoníně pak vytvořili v regionu unikátní 3D bludiště. Naproti zoo v něm dovádějí děti už třetí sezonu.

Jenže tu současnou postihla nejen protikoronavirová opatření, ale také to, že hojně navštěvovaný lesní zábavní park přišel o rychlé občerstvení. „Je to škoda, rodiče musejí chodit dětem i sobě pro pití až přes cestu k zoo. Chtějí mít své ratolesti stále na očích, takže by bylo lepší, kdyby se aspoň základní občerstvení prodávalo i přímo u bludiště,“ svěřuje se ve stínu atrakce maminka Ivana Konečná z Hodonína.

I další rodiče a prarodiče oslovení redakcí, se shodují na tom, že by u bludiště přivítali aspoň návrat limonády a piva. Jenže tomu stojí v cestě hlavně novinka v blízké zoo. Od července se tam otevřelo nové gastrozařízení, do nějž město investovalo 14,5 milionu korun. Právě jedna z výtek ze zoo proti obnovení občerstvení u bludiště upozorňovala na možnou konkurenci pro její nájemce. „Pro mnohonásobně dražší Gastro v zoo s pestřejší nabídkou jídel nebyl stánek žádnou konkurencí. Sice se množily dotazy od návštěvníků na rozšíření nabídky jídel o smažené polotovary nebo točenou zmrzlinu, to jsme ale vždy s ohledem na zoo zamítli,“ říká spolumajitel bludiště Vítězslav Topilin, který si na živobytí vydělává coby řidič záchranky.

3D bludiště



Kde: Hodonín, naproti zoologické zahrady

Otevření: 1. června 2018

Zahájení letošní sezony: 22. května

Otevřeno: každý den od 9.00 do 20.00

Pro koho: pro děti od tří let

Atrakce: Bludiště na vzrostlých dubech, mezi nimiž vedou cesty na lávkách, které se proplétají ve výšce od čtyř do deseti metrů

Ve stánku si lidé mohli koupit jen kávu, pivo, limo, brambůrky, nanuky a párky v rohlíku. Jak muž připomněl, problémy nastaly poté, co se zjistilo, že se na objekt vztahují jiná omezení, když je na lesním pozemku. „Potřebná povolení pro stánek jsme sice nakonec na městě dostali, jenže s tím, že se z něj nemůže prodávat občerstvení,“ podotýká Topilin.

Takový výsledek ale kritizuje například opoziční zastupitel Vítězslav Krabička. „Omezení, které stanovila rada, mi připadá nesmyslné a diskriminační. Jedněm se podnikání umožňuje a druhým omezuje,“ říká zastupitel a právník Krabička s tím, že gastro v zoo neprovozuje městská organizace, ale soukromník.

Zakladatele 3D bludiště nyní čeká jednání s garantem zoo a místostarostou Ladislavem Ambrozkem. „Při legalizaci stavby jsme se domluvili i na omezeních. Hledáme ale další cesty spolupráce, a to třeba při přípravě nových sociálních zařízení v zoo tak, aby vyhovovaly i návštěvníkům 3Dcentra,“ dodal místostarosta s tím, že zoo i bludiště společně zvyšují turistickou atraktivitu této lokality Hodonína.