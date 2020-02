„Házenkářky hrají mezinárodní soutěž, v Hodoníně absolutně nejvyšší. V klubu jsou nešťastní, peníze jim chybí. Nevím proč je proti nim sportovní komise tak zaťatá,“ řekl zastupitel František Novotný, který na posledním zastupitelstvu navrhl, aby město házené přidalo požadovaných dvě stě tisíc.

Zastupitelé ale nakonec schválili kompromis bývalého starosty Jiřího Koliby, a to polovinu. „Jsme rádi a děkujeme, že se na celou věc dokázali podívat i našima očima. Hodonínský systém rozdělování peněz do sportu je spravedlivý, jen celková částka by mohla narůst, když se navýší i počet klubů,“ vyjádřila se za HK Hodonín po příjezdu ze středečního utkání v Mostě Irena Ivičičová.

Obdobně bojují o každou korun i bývalé mistryně republiky z Veselí nad Moravou. „Už léta dostáváme od města zhruba stejný objem peněz, ale za tu dobu se zdražila doprava více než dvojnásobně. Chybějí peníze, takže si ani při výjezdech do Mostu nebo Prešova nemůžeme dovolit po zápasech nocleh. Holky se jen osprchují a jedeme domů,“ přiblížil dlouholetý sekretář veselského SHK Vlastimil Procházka.

I tak dá město Veselí ročně do sportu mimo pronájmy sportovišť skoro tři miliony korun. „Loni se nejvyšší podpory dočkal fotbal, házená a judo,“ uvedla mluvčí veselské radnice Žaneta Jančaříková. Podobnou částku rozdělují i ve stejně lidnatém Kyjově, a to nejvíce do basketbalu, fotbalu a florbalu.



Zhruba dvojnásobně veliký Hodonín dává sportovcům trojnásobek peněz. Nejvíce druholigovým hokejistům, diviznímu fotbalu a pak mistryním ve stolním tenisu, které hrají i evropské poháry.

Navíc radnice zvýhodňují místní sportovce i při využívání sportovišť. „Výše nájemného jsou nižší než náklady na provoz těchto sportovišť. Ty pokrývá město formou provozního příspěvku naší příspěvkové organizaci,“ přiblížil mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček. Veselané naopak schvalují přímo klubům granty, z nichž platí jen nájmy.

Sportovci v Kyjově užívají zcela jiný systém. „Kyjovské kluby mohou městská sportoviště využívat zdarma. Ty, které tak činí pravidelně, přispívají městu sto korun za člena na rok,“ osvětlila vedoucí kyjovského odboru školství a kultury Ilona Slaninová.

Připomněla, že radnice navíc poskytuje padesátiprocentní slevu na nocleh v ubytovně v zázemí městského stadionu účastníkům basketbalového kempu. Ještě výraznější slevu má tamní Jiskra na led pro školičku bruslení.

Peníze do sportu



Hodonín

2020: 10,8 mil. korun

Nejvíce (dospělí): hokej SHK, fotbal FK, stolní tenis SKST

Nejvíce (děti): fotbal FK, atletika AK a TJ Sokol



Kyjov

2019: 2,9 mil. korun

Nejvíce: basketbal Jiskra, fotbal FC 1919 a florbal FBC



Veselí nad Moravou

2019: 3 mil. korun

Nejvíce: házená, fotbal, judo



*údaje jsou bez pronájmů sportovišť