Místní i další sportovci se mohli seznámit s tím, co všechno se tam má obnovit. Co se změní a co bude zcela nové. Představená studie se zamlouvala například místnímu Jiřímu Adamovi, který k ní měl také řadu dotazů. „Když pominu sportoviště, tak se mi vzhledem k mému věku líbí projekt zeleného lesoparku. Díky tomu, že tam budou otevřená sportoviště, prostor pro matky s dětmi i místo, kam si můžeme vzít piknikový košík a udělat si tam pěkný víkend,“ svěřil se účastník jednání Deníku Rovnost.

Zároveň poukázal na zdejší problematické parkování. „Myslím si, že to ještě bude do budoucna věcí diskuse, protože rezidentní stání je v Bažantnici opravdu problém,“ podotkl Adam.

Moderní Červené domky v Hodoníně po tornádu: nový vstup a sportovní náměstí

Parkování řešili architekti v celém areálu hned několika způsoby. Tím zásadním je především větší využití parkoviště za městskou sportovní halou, na které má být natočený nový vstup do sportovního areálu u tréninkového fotbalového hřiště. „Je pro sto aut a deset autobusů,“ připomněl architekt Václav Štojdl z brněnského ateliéru Proam architekti, který na nové podobě areálu U Červených domků pracuje už rok. Během něj reagoval na řadu změn, které si vyžádalo červnové tornádo. „Hlavními body, které odpovídají zadání, je otevřít sportovní areál pro veřejnost, aby nebyl jen za plotem pro sportovce, ale nabídl nové možnosti, trasy pro procházky s propojení s lesoparkem,“ upozornil architekt. Mezi novinkami je například také nový centrální prostor v podobě sportovního náměstí i několik menších sportovišť, nové zázemí i občerstvení, po němž místní volají.

Nová tribuna

Příchozí zajímaly i předpokládané náklady na přestavbu areálu s novými sportovišti a navazujícím parkem s pestrou paletou vyžití. Účastníci diskuse se dozvěděli, že při loňských cenách se počítá s náklady kolem dvou set milionů korun. Městský architekt Ondřej Stolářík předpokládá při rozfázování modernizace areálu s dobou výstavby mezi pěti až deseti lety.

Unikátní chytrá lavička z Veselí je v Praze: má držák na hůl i moderní techniku

Při obnově sportovního areálu a navazujících prostranství se angažuje i rodinná nadace hodonínského rodáka Karla Komárka a zakladatele investiční skupiny KKCG. Ta v rámcové smlouvě o spolupráci s hodonínskou radnicí počítá pro uskutečnění novinek s dynamičtějším pětiletým časovým horizontem. Nadace má v plánech na letošní rok podporu dvou projektů. Jedním je Dům přírody a druhým jsou právě sportoviště a prostor mezi nimi a základní školou. První nadační peníze mají jít na projektovou a prováděcí dokumentaci. V dalších letech by sem pak měly směřovat desítky milionů korun. „Jde o jeden z projektů, který nadace vybrala v rámci celého areálu Bažantnice jako ten, který bude podporovat a na který půjdou prostředky z celkového objemu sto milionů korun. Jelikož tady jde o největší území, tak více než polovina peněz půjde právě sem,“ sdělil ředitel nadace Luboš Veselý. Dodal, že v nejbližších letech počítá i s novou hlavní tribunou.

Policie kontrolovala na Lučině chaty. Pomáhal služební pes i vrtulník, podívejte

Nultá etapa modernizace sportovního areálu má začít už na jaře po výběrovém řízení přestavbou běžecké šestidráhy na osmidráhu. Ta má být hotová do republikového šampionátu v atletické, které se v Hodoníně uskuteční koncem června. „Počítám, že by se práce měly stihnout během dvou měsíců,“ věří atletický trenér Antonín Slezák.

Další možná brzká novinka závisí na dotacích. Jde o přeměnu torza tenisové haly vedle základní školy, na které mířil dotaz jednoho z příchozích. „Počítáme s obnovou sportovní haly, která by byla víceúčelová. Sloužila by základní škole a odpoledne pro rekreační sport těm, kdo by si ji pronajímal. Bylo by tak další sportovní zařízení v našem městě navíc,“ uvedl starosta Libor Střecha s tím, že projekt na tuto halu je připravený pro nový dotační titul. Jak doplnil městský architekt, na podzim by měla začít v parku první fáze výsadby.