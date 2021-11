Stávající plechovou buňku u fotbalového hřiště tak má nahradit nová stavba se zázemím pro malé občerstvení, terasou a také záchody pro veřejnost. „Jsme ve stádiu studie a chtěli bychom projektovat. Doufám, že zastupitelé dají při sestavování rozpočtu na příští rok projektu zelenou,“ řekl čejkovický starosta Pavel Novotný.

Projekčně by pak mělo být zázemí pro sportovní areál Pod Novosády hotové v příštím roce. Pokud by novinka získala poměrně rychle i potřebná povolení a vyjádření, tak by Čejkovičtí mohli se stavbou už do roka začít.