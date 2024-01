Podívejte, jak vypadá náraz ledové kry do auta. Policisté v kraji varují řidiče

Právě sem by se mělo rozšířit zázemí pro sportovce, kteří trénují či právě hrají své zápasy na hokejbalovém či fotbalovém hřišti s umělým travnatým povrchem. „Určitě by tady fotbalisti zázemí se šatnami a sprchami přivítali. Bude to praktické, aby nemuseli zbytečně přecházet pod hlavní tribunu,“ myslí si bývalý hráč, zkušený trenér i vedoucí mužstva hned u několika klubů v Hodoníně i okolí Stanislav Urbánek.

Jako třetí na řadě je nyní park, který má ukrývat v zeleni několik dalších sportovišť. „Jsou dokončené projekční práce na projektovou dokumentaci pro společné povolení a v současné době žádáme o stavební povolení,“ přiblížil Horníček.

Nejvíce ale fotbalisté volají po nové tribuně, pod níž mají své zázemí jak atleti, tak fotbalisté. „Zázemí je tady stejné, jako když jsem ještě hrával Sigmu coby dorostenec, což je už téměř čtyřicet let zpátky. Chtělo by to nové šatny, sprchy, sociálky. Viděl jsem už v minulosti i pěkné plány s rozšířením hlavní tribuny i s recepcí, k čemuž ale nedošlo,“ zavzpomínal Urbánek.

Nové zázemí si přeje i současný manažer žákovských kategorií fotbalistů Roman Grabec. Současný stav zázemí pod hlavní tribunou není podle něho nejlepší vizitkou pro Hodonín se sedmnácti mládežnickými týmy, z nichž řada hraje ligové soutěže.

Výmalba prostoru prospěla, ale nevyřešila letité volání po modernizaci.„Sice to tady teď vymalovali a působí novým dojmem, ale když přijdete dovnitř, jde stále o nevyhovující zázemí. Největším problémem jsou sprchy, a to především v horních patrech, kde jsou žáci a dorostenci. Když přijedeme k soupeřům, mají z devadesáti procent nové šatny a sociálky. Například Kroměříži se dá jen tiše závidět,“ porovnal trenér a vedoucí hodonínského sportovního střediska mládeže Roman Grabec. Nyní vyhlíží především nové zázemí pro mladé fotbalisty hned vedle osvětleného hřiště s umělým povrchem.

S projektováním hlavní tribuny, kam to ale ani na třetiligové dospělé fotbalisty diváky zatím příliš netáhne, zatím Hodonínští nejsou tak daleko jako u předchozích tří projektů. „V případě nové hlavní tribuny se dokončuje studie a v této chvíli není ještě stanoven další postup projekčních prací,“ zakončil Horníček.