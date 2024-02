Oficiálně otevřený je od víkendu Stacionář Vlaštovka v Hodoníně. Představení areálu vybudovaného za desítky milionů korun si nenechal ujít zástup návštěvníků, na které čekal rozmanitý program. Podívejte se.

Stacionář Vlaštovka v Hodoníně je od víkendu oficiálně otevřený. | Video: Deník

Vlaštovku jako sociální službu pro lidi do šestadvaceti let s mentálním a fyzickým postižením provozuje Centrum pro rodinu a sociální péči. Do stacionáře, jehož dosavadní prostory v Anenské ulici už byly nevyhovující, dochází celkem sedmnáct lidí.

„Rodiče mohou dětem dopřát komplexní a odbornou péči, zatímco oni sami pracují nebo využívají čas k odpočinku, k péči o další členy rodiny. Odpoledne se jim handicapované děti vrací domů, a režim rodiny tak v mnohém připomíná režim ostatních,“ uvádějí provozovatelé Vlaštovky. Celkové náklady na její vybudování přesáhly osmdesát milionů korun.

