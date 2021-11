V hale plné ovcí je jedna slečna, dva mladíci a zkušený bača. Všichni v pracovním oblečení, práce každého z nich navazuje na práci druhého. „Právě kontrolují hmotnost ovcí. Ty pak budou nějaký čas s beranem. Následně se budou bahnit, na to jsou samostatné boxy. Takže studenti celý tento proces vidí od porodu až po péči o jehňata. Jakmile jehňata trochu odrostou, tak je převezou na vrchní farmu, kde ovce vytřídí podle toho, která půjde do chovu a která půjde na prodej,“ vysvětluje učitel odborného výcviku Martin Bochníček.

Ovce se nyní nedojí, čekají jehňata. Součástí farmy je i sýrárna, kde se studenti učí i zpracování zemědělských výrobků. Jak tato potravinářská výroba, tak i péče o zvířata jsou náročné. Podle zástupkyně ředitelky školy Martiny Patákové se však pro značnou část studentů jedná o práci, kterou už znají z domova. „Řada z nich pochází z rodinných farem. Třeba právě ti, které vidíte před sebou, se při nástupu sem předháněli, kdo má doma víc jehňat,“ ukazuje Patáková na dvojici chlapců, kteří ovce značkují sprejem.

Jeden z nich poutá pozornost už svým nezaměnitelným přízvukem. „Tož jistě, máme doma ovce. Dvě stě štyrycet. Šel jsem na tuto školu právě kvůli tomu, že tu mají ovce a hodně praxe. Tam, kde bydlím, je podobná škola v Kroměříži, ale tam se učí jen teorie,“ říká Adam Valenta, který si pozďatínskou školu vybral i přesto, že ze svých rodných Ždánic musí dojíždět přes sto kilometrů. Samozřejmě ale bydlí na internátu a domů se vrací jen víkendy.

Vysoká poptávka

To jeho kolega to má přece jen o kousek blíž. Ovce však doma nemají. „Já jsem z Čáslavic. My máme hodně krav, ale stejně jako Adam jsem sem šel taky kvůli praxi. U ovcí se během týdne střídá celá škola, každý den jsou tam od nás dva nebo tři lidi,“ vysvětluje taktéž Adam, ale Špaček.

Na škole nyní studuje čtyřiašedesát žáků, první maturanti složili zkoušku z dospělosti právě v tomto roce. Mezi nimi byla i Michaela Vamberová, která oběma klukům a bačovi právě pomáhá se značkováním ovcí. „Náš ročník školu otevíral, do prváku nás nastupovalo dvanáct a maturovalo nás šest. Sem na farmu jsem docházela od prvního ročníku a hned po maturitě jsem sem nastoupila do práce,“ dodává drobná dívka.

Právě poptávka po absolventech s praxí je podle učitele Bochníčka mezi zemědělci velká. „Ve školství jsem dvaadvacet let a pořád mi volají nějací zemědělci, jestli nemám někoho, kdo by k nim mohl nastoupit. Tihle kluci jsou prváci, ale vyšší ročníky se učí i ekonomiku výroby, aby měli kompletní průřez zemědělským podnikem od A do Z. Po takových je opravdu velká poptávka,“ říká Bochníček.

Studenti se nestarají pouze o ovce, součástí školy i sady, pole nebo třeba koně. Právě díky výrobkům z ovčí farmy se ale s prací studentů může seznámit kdokoli. Sýry a další mléčné pochutiny se totiž na farmě i v Třebíči prodávají.