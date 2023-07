Nově jmenovaný ředitel zatím čeká na oficiální potvrzení toho, jak v souboji o post šéfa Domu kultury uspěl. „Byl jsem se podívat do schránky, ale zatím mi vyjádření nepřišlo. Očekávám rozhodnutí každým dnem,“ řekl Hruška s tím, že se pak také k dalším plánům na hodonínském kulturním poli vyjádří.

V komisi, která jednoznačně podpořila Hrušku coby ředitele, byla i zastupitelka a garantka Domu kultury Andrea Husáková. „Měl nejkomplexnější vizi fungování Domu kultury a celkového dění v Hodoníně. Měl trošku náskok díky tomu, že dělal půlroku zastupujícího ředitele. Kromě obsahové stránky se zabýval také chodem Domu kultury a tím, jak pracovat se zaměstnanci. Navíc měl plán až na deset let dopředu s tím, co by chtěl udělat, na co je potřeba se zaměřit, jak by třeba chtěl opravovat kulturní dům. Oproti tomu předchozí dvě účastnice měly vize jen obecné,“ přiblížila konkurz a přednosti vítězného adepta Husáková s tím, že se těší na další spolupráci s ředitelem.

Jak dále sdělila, na rekonstrukci kulturního stánku město shání peníze z dotací, jelikož potřebných několik stovek milionů korun v rozpočtu potornádového Hodonína na obnovu kulturáku není. „Děláme tak menší opravy. Od města máme schváleno pro příští rok, že se bude rekonstruovat foyer. To vyjednal pan Hruška. Teď se budou opravovat všechny kanceláře pro zaměstnance, protože ty nebyly od dostavby budovy rekonstruovány. A teď se dokončily zaměstnanecké toalety, které byly v dezolátním stavu. V příštím roce chceme nové parkety v hlavním sále a udělat nové výsuvné pódium, což navrhoval už pan ředitel Procházka. Věděli jsme, že je to opravdu nutná investice,“ nastínila plány garantka hodonínského Domu kultury.

Radní jmenovali Hrušku ředitelem Domu kultury už od desátého února tohoto roku, a to hned poté, co odvolali z funkce předchozího šéfa hodonínské kultury Adama Procházku. S tím se vedení města rozloučilo především s poukázáním na špatné hospodaření v roce 2022.

Poměrně horké začalo být křeslo ředitele hodonínského Domu kultury na přelomu roku 2020 a 2021. Tehdy se na ředitelském postu během jednoho měsíce vystřídala hned trojice osobností. Po devíti letech musel v Hodoníně skončit někdejší šéf kultury ve Veselí nad Moravou a zakladatel filmových seminářů Marcel Řimák. Rozhodnutí tehdejších radních nezvrátila ani petice za jeho setrvání s několika stovkami podpisů. Po odchodu Řimáka si na tři týdny vyzkoušela post ředitele tehdejší ekonomka Miluše Šafránková, aby ji od Nového roku 2021 mohl nahradit základě konkurzu Adam Procházka. Ten uspěl v konkurzu, do kterého se přihlásilo devět kandidátů.

Posledního výběrového řízení se zúčastnili tři adepti.