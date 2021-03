Kde u vás budou relaxovat místní při omezení na obecní katastr?

Zřejmě v nejbližším okolí. Tras pro procházky je u nás poměrně dost, obec má poměrně velký katastr.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Na vašem sběrném dvoře v úterý začíná letní provoz. Máte tam větší nával, když jsou nyní lidé více doma?

Ten byl hlavně v loňském roce. Bylo více odpadu i více vývozů. Letos se zatím tento trend neprojevil. Uvidíme na jaro, jestli si lidé zvládli většinu uklidit již loni, nebo budou v úklidu pokračovat i letos. Jde vidět, že je více odpadu. Někteří lidé jsou na home office, takže u nás končí i odpad, který by v necovidovém období končil ve firmách, v nichž jsou naši občané zaměstnaní. Někteří tak dojížděli Brna, jiní ještě dál.

Když se přesuneme do přibližujícího se jara. Jaké investice připravuje obec v nejbližší době?

Z loňska jde o dvě akce, na které nám byla přiznána dotace. Jedna z nich je na biocentrum či ozelenění rybníčku, který se nachází směrem na Čejkovice. Ten jsme před dvěma roky odbahnili, vyčistili a nyní jsme podávali žádost na výsadbu či dosadbu zeleně kolem něj. To provedeme stoprocentně.

A ta druhá novinka?

Tou je projekt, který byl podpořený přes Mikroregion Hovoransko. Jde o podporu předcházení vzniku odpadů, a to tříděním biologicky rozložitelného odpadu. Budeme občanům dávat kompostéry. K tomu bude mít špěpkovač a další zařízení na práci s tímto odpadem.

A co se týká oprav, ty plánujete kde?

V ulicích Nová a Řemeslnická. Tam půjde o sanace poškození, abychom v brzy nemuseli měnit celý povrch. Na Jihomoravský kraj jsme podali žádost o příspěvek. Uvidíme, jak to dopadne. Tady jde o projekt kolem tří set, čtyř set tisíc korun.

Na ministerstvo pro místní rozvoj jsme si podávali žádost na rekonstrukci ulice Pod Lesíkem. Povrch tamní silnice by potřeboval už kompletní výměnu krytu, takže jde o projekt nákladnější, zhruba za šest milionů korun. Do něj bychom se pustili jen s dotacemi.

A parkování?

Určitě budeme dělat odstavné stání Pod Búdama. V areálu sklepů je problém s parkováním. V centrální části je zelená plocha, okolo níž chceme vybudovat parkování. A to nebude klasické, ale chtěli bychom využít štěrkový trávník, což má do areálu výborně zapadnout. Přitom půjde o řešení, které má být odolné vůči autům. Těch by tam mělo zaparkovat kolem padesáti. V areálu se konají vinařské akce, jako je Zarážání hory, otevřené sklepy a také folklorní odpoledne. Například otevřené sklepy navštěvovalo až dvanáct set lidí.

Máte tady však připravenou ještě větší akci…

Chystáme rekonstrukci hodového areálu v parku. Máme připravenou studii. V letošním roce jsme podávali žádost do ministerstva pro místní rozvoj na výměnu multifunkčního hřiště, které s areál souvisí, i na oplocení. Právě to je už první etapou rekonstrukce víceúčelového hodového areálu. To by mělo mít z jedné strany protihlukové oplocení. Předpokládáme tady s náklady kolem tří milionů korun.

Máte dva poměrně nové radary. Máte už i zpětnou vazbu?

Nainstalované byly před koncem roku. Zpětnou vazbu máme. Poměrně hodně řidičů překračuje povolenou rychlost, a to především u vjezdu do obce. A to jak na rovinatém úseku od Terezína, tak při sjezdu s Karláku. Budeme rádi, když se to zlepší, ale zatím tudy jezdí poměrně dost řidičů rychle.

Jakého rekordmana radary už zachytily?

Jde o motorku, která vyjížděla do Karláku, a u ní bylo naměřeno 130 kilometrů v hodině. Bylo to však asi padesát či sto metrů před koncem zástavby. Takže na výjezdu musel mít i 170.

Možná tradice závodění na této trase…

Ano, pak to závodění dopadá tak, jako před loni. Kdy se tam stal smrťák. Na to navázala další smutná událost. Řidič, který se s motorkou střetl, totiž pak spáchal sebevraždu. Rychlá jízda je tady velice nebezpečná.

Od Hovoran v tomto ohledu místní chrání nový kruháč…

Zatím to vypadá, že dopravu zpomalil, i když se to pak dá trochu rozjet. A na Čejkovice je silnice, jejíž stav, rychlou jízdu nedovoluje. Naopak ji zpomaluje sama osobě.

Celkem dlouho ale trvá, aby se tato silnice opravila…

Ano, urgujeme to u krajských silničářů už téměř čtyři roky. Už v roce 2014 tvrdili, že rekonstrukce bude v roce 2015. Nyní sice již mají schválené územní řízení a pokud vím, tak jsou těsně před dokončením dokumentace pro stavební povolení. Je však otázka, kdy budou na stavební práce finance. Apeloval jsem už i na nové vedení kraje. Přislíbili, že se budou snažit se tomu věnovat. Máme k tomu přidružení projekt úprav ulice včetně oprav chodníků, parkovacího stání a veřejného osvětlení tak, aby ulice kompletně opravená a nemuselo se na ni pak dvacet, možná i více let šahat.