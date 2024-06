Co jste dělal v den tornáda, od kterého uplynuly tři roky?

Když tornádo udeřilo, zrovna jsem vzlétal z letiště ve Vídni na dovolenou, kterou jsem měl odloženou z covidového období. Hodinu a půl jsem byl v blažené nevědomosti. Po přistání mi začaly nabíhat zprávy, kterým se mi nechtělo ani věřit. Volala mi také dcera, že nám teče do domu a že šlo zřejmě o tornádo.

Byl jsem na telefonu asi do dvou hodin ráno. Řešil jsem okamžitý návrat domů. V té pocovidové době to nebylo úplně jednoduché, takže než jsem sehnal zpáteční letenku, chvíli to trvalo. Vracel jsem se v neděli ráno. Kontakt s realitou byl velmi traumatizující, a to už byla spousta věcí uklizená.

Následky si vyžádaly spoustu práce na obnově majetku, něco ostatně trvá dodnes – například stavba psího útulku. Proč to nešlo dříve?

Některé věci by možná trochu rychleji hotové být mohly, nicméně území bylo natolik poškozené, že jsme si řekli, že to neopravíme pouze do původního stavu. U většiny projektů jsme dělali architektonické nebo prověřovací studie. Konala se také veřejná projednávání. Všechno má časový vývoj, není to hned. Přičíst je potřeba procesy na úřadech, kde jsou zákonné lhůty. Chtěli jsme zkrátka postupovat tak, aby šlo o nadčasové a udržitelné objekty se zázemím odpovídajícím současnému století.

A když budeme u konkrétních staveb?

Co aktuálně probíhá, je stavba psího útulku, která bude hotová do konce letošního roku. Teď jsme stavební firmě předali areál U Červených domků mezi školou a sportovišti. Tam vznikne polyfunkční hřiště. Připravujeme také finále dětského městečka a parku mezi psím útulkem, školou a zoo. Dále je to park U Červených domků, a jak my říkáme - Sportovní náměstí, kde mají vzniknout menší tribuny. Půjde o krásnou relaxační zónu uprostřed sportovního areálu.

Po tornádu se zvedla obrovská vlna solidarity, lidé na pomoc posílali velké částky. Ve sbírce spravované městem Hodonín byly desítky milionů korun. Opakovaně mezi lidmi ale znějí výtky, proč některé věci nejsou hotové, když ve sbírce byla spousta peněz. Lze doložit každou korunu, kterou jste z ní rozdali?

Určitě ano. Peníze byly na transparentním účtu, který má svá pravidla. Musí být vyúčtována a doložena každá koruna. Všechny peníze jsme rozdělili mezi lidi, občany a podnikatele. Město si z toho nenechalo nic, všechno bylo velmi dobře pojištěné. Některá pojistná plnění sice nebyla jednoduchá, ale ucházíme se také o peníze nabízené v potornádových výzvách ministerstva pro místní rozvoj.

následky tornáda na Hodonínsku

Existoval klíč s jasnými pravidly pro rozdělení peněz, nebo fungovalo také individuální posuzování?

V prvních dnech jsme těm, kdo naplňoval kritéria, poskytli zálohu padesát tisíc korun. Šlo o peníze na okamžitou pomoc. Poté jsme hledali klíč, nebylo to individuální. Museli jsme vymyslet schéma, aby rozdělení bylo spravedlivé. Procentuálně jsme stanovili výši pomoci na základě toho, kdo měl jakou škodu.

Poslední sbírka, jejíž vznik má být na popud zájmu dárců, stále trvá. Jediným velkým dárcem tam ale nadále zůstává městská společnost Tespra. Jak s tím budete nakládat?

Sbírka vznikla opravdu z důvodu, že o pomoci stále jednáme s firmami. Ty už ale teď jdou cíleně do konkrétních projektů, potenciál vidí například v dětském městečku. V době vzniku sbírky to tak ale ještě nebylo. Není to tak, že bychom měli v uvozovkách málo a chtěli po lidech, aby nám posílali peníze.

Posuňme se k jinému tématu, a to je parkování. Jde mi o dvě konkrétní místa. Tím prvním jsou pozůstatky někdejšího hotelu u kulturního domu. V minulosti se mluvilo o tom, že by tam mohlo být parkoviště pro desítky aut. Jak to s tím vypadá?

Napadlo nás, že bychom tohle místo mohli přetvořit v parkovací plochu. Vzhledem k nákladům na související stavební úpravy jsme ale vyhodnotili, že je to absolutně neadekvátní k tomu, kolik míst to přinese.

Parkování je obrovský problém, a to v celé republice. V rodinách jsou dvě i tři auta. Konkrétně sídliště Jihovýchod na to ale není dimenzované. Je to ale trochu i komfortní vzdálenosti, kterou lidé chtějí mít co nejkratší.

Jednou z nejpalčivějších lokalit ve městě je právě Jihovýchod, kde je ale v Okružní ulici zbudována spousta parkovacích míst. Když tam jedete odpoledne, ne všechna jsou obsazená. Mnozí chtějí parkovat co nejblíže svému domu, takže se tlačí dovnitř sídliště. Dělat tam nové parkoviště by pak bylo na úkor zelených ploch, kterou ale zase využívá spousta obyvatel.

Lze mluvit o nějakém výhledu na další léta?

Připravili jsme veřejné projednání koncepce strategie rozvoje dopravy, kde mohou zaznít náměty místních. Zadáním je prověření parkovacích stání po celém městě. Jsou i úvahy o parkovacích domech. U těch je však potřeba si uvědomit, že cena poměr/výkon musí být odpovídající. Otázkou je, jestli když vybudujeme parkovací dům, budou v něm lidé opravdu parkovat. Nejsem si jistý, jestli je to spásné řešení.

Když se vrátíme k ploše po bývalém hotelu u kulturního domu, s parkováním tam tedy nepočítáte. Co s tím územím bude?

Jde o jednu z částí města, kde jsme si nechali zpracovat, co vhodného by se tam dalo udělat. Aktuálně nejsme rozhodnutí, jak dále pokračovat. Určitě ale nechceme, aby tam torzo budovy zůstalo navždy. Dole jsou bývalé bunkry, které jsou zakonzervované. Musíme zvážit, jestli dojde k definitivnímu odstranění nebo prověření základových ploch, aby se ukázalo, zda jsou natolik dobré, že by tam třeba nakonec byl parkovací dům. Je to otevřené.

Druhé místo, na které se chci zeptat, je parkoviště před nemocnicí. Městu už patří všechny tamní pozemky. Asi se shodneme, že tamní stav není dobrý. Je v blízké době ve hře rekonstrukce?

Byl to nekončený příběh. Některé pozemky byly Jihomoravského kraje, některé města. V minulosti se nepodařilo dosáhnout směny, proto je to tam dlouhodobě takové. Máme ale jiné řešení.

Povídejte.

Do budoucna plánujeme výstavbu většího parkoviště kousek níže. Prostor před nemocnicí, o kterém mluvíte, zrevitalizujeme. Kdybychom to nyní chtěli proměnit v parkoviště s odpovídající normou – a teď si na rovinu řekněme, že se tam parkuje hodně nadivoko – tak by minimálně třetina současných míst zanikla.

parkoviště před nemocnicí v Hodoníně

close info Zdroj: Deník/Lukáš Ivánek zoom_in Parkoviště před nemocnicí v Hodoníně.

A to nové parkoviště, o kterém jste mluvil?

Vybudujeme ho o kousek dále, bude větší, záchytné.

Je to výhled na několik let?

Jasně, ale nemyslím si, že půjde o příliš vzdálenou budoucnost.

Když zůstaneme u té blízké, na podzim budete v polovině svého druhého volebního období. Nemohu se nezeptat na aktuální vývoj sporu o prodej pozemku a ruiny po bývalé lidové škole umění u náměstí. Okresní soud prodej zrušil, byť zatím nepravomocně. Odvoláte se proti verdiktu, nebo jej budete akceptovat?

Nemám informaci o tom, že bychom měli písemné vyhotovení rozsudku (rozhovor vznikl 24. června – pozn. red.). Jsme ale připravení se odvolat, protože jsme přesvědčení, že jsme neudělali nic špatně. Bylo to v souladu s doporučením našich odborů, nešlo o politickou vůli a touhu, se kterou bychom šli přes odpor úředníků. Dokonce jsme dostali podpůrný materiál z ministerstva vnitra, že jsme postupovali v souladu se zákonem o obcích. Jsme proto připravení jít k vyšší instanci.

To území v centru je dlouhodobě nevzhledné a vzhledem k pokračujícím soudním stáním tedy ještě nějaký čas s jistotou bude. Bude tento stav trvat další roky?

Bohužel je velká přehlcenost soudů. Jenom u toho okresního padlo rozhodnutí po necelém roce. Pakliže se odvoláme ke krajskému soudu, určitě tam nepůjde o záležitost několika týdnů. Chci být optimistou a mluvit o nízkém počtu měsíců. Dobu ale předpovědět neumím. Pozemek je momentálně paralyzovaný, ačkoliv rozsudek není pravomocný. Majitel by tam mohl začít s výstavbou, nicméně vzhledem k soudnímu líčení rozumím tomu, že tam nechce investovat.

Když se ještě vrátíme k blížící se polovině volebního období – a jsem si vědom toho, že se ptám velmi dopředu, ale přesto: budete s vaším Hnutím pro Hodonín znovu kandidovat a budete se potřetí ucházet o post starosty?

Jak říkáte, je to hodně dopředu. Může nastat spousta okolností, které zamíchají s plány. Když jsem přemýšlel, jestli jít do druhého volebního období, byla před námi obrovská výzva: škody po tornádu. Rozpracovaných byla a stále je spousta projektů. Jsem přesvědčený, že v řadě území tvoříme budoucnost Hodonína na desítky let dopředu. Uvidíme, jaké výzvy budou nadále, co se odehraje v politickém či osobním životě. Odpověď týkající se mé kandidatury bych proto nechal otevřenou.