Nové zaměstnání a především vedoucí funkce na spádovém úřadu mu totiž nedovoluje pokračovat, a to ani v pozici řadového zastupitele. Od 1. října má dosluhující starosta nastoupit na městském úřadu ve Veselí nad Moravou. Uspěl ve výběrovém řízení na vedoucího rozšířeného odboru financí, majetku a rozvoje.

Javorník vede už šest let Dalibor Procházka , který na obecní úřad vstupoval ve dvaapadesáti letech coby finanční ředitel a lídr kandidátky Sdružení pro Javorník. „Ve čtvrtek je zastupitelstvo, kde oznámím svou rezignaci na post starosty,“ potvrdil Deníku Procházka.

„O tuto vedoucí pozici jsme měli dva uchazeče,“ sdělila mluvčí veselské radnice Olga Svoják. Po seznámení s návrhem výběrové komise veselští radní jednomyslně odhlasovali jmenování Dalibora Procházky vedoucím odboru, a to od 1. října.

Podle informací z vedení příhraniční obce, kterou potrápily nedávné povodně, se ale příliš neočekává, že by Javorničtí znali jméno nového starosty už ve čtvrtek večer.

Podívejte se, jak to vypadalo na místech povodňového ohrožení. | Video: Deník/Petr Turek

„Zatím je to otevřené. Průběžně se to řeší a dává dohromady. Zatím bude starostu do zvolení nového zastupovat místostarosta,“ oznámila v úterý místostarostka Gabriela Spáčilová, která získala nejvíce preferenčních hlasů v poslední třech komunálních volbách. Zároveň je jednatelkou a vedoucí lékárny.

Zřejmě tak bude o novém starostovi rozhodovat zastupitelstvo až v novém složení. Současný starosta, jak dále uvedl, totiž příští týden složí svůj zastupitelský mandát. Z vítězné kandidátky Sdružení pro Javorník by z pozice náhradnice měla nastoupit daňová poradkyně Kateřina Šálková.

Starostu pak bude vybírat devítičlenných sbor ze svého středu. „Bude to na domluvě zúčastněných,“ podotkl starosta Procházka. Jeho Sdružení pro Javorník vyhrálo před dvěma lety obecní volby při více než padesátiprocentní účasti se ziskem pěti mandátů.

Zbylé čtyři zastupitelské posty si rozdělili Nezávislí kandidáti s místostarostkou Gabrielou Spáčilovou, která se z pátého místa posunula díky preferenčním hlasům na první. Ta na ustavujícím zastupitelstvu navrhla do uvolněného postu starosty lídryni své kandidátky Evu Šáchovou. Potřebných pět hlasů získal ale Dalibor Procházka.

Stejnou podporu pěti zastupitelů získal i v roce 2018, kdy tak v pozici starosty vystřídal Jiřího Hrbáče. Ten Javorníku starostoval jedno volební období, poté co nahradil Jana Hozáka, jenž vedl horňáckou obec hned šestnáct roků až do svých pětasedmdesáti let.

Poslední starostové obce Javorník