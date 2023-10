Režisér Jiří Strach jde do toho naplno – a beze strachu. To byl mimo jiné komentář starosty Kozojídek Otakara Březiny k příspěvku šířeném pod jménem filmového tvůrce.

„Je neuvěřitelné, jak se Američanům ve spolupráci s Anglosasy podařilo zotročit a zmanipulovat celou Evropu a vehnat proti sobě do války dva největší slovanské národy,“ stojí v úvodu příspěvku, který se šířil po sociální síti Facebook.

Jak už v pondělí Deník uvedl, sám režisér se ale od něj distancoval. „Nejsem autorem tohoto textu! Ostatně, tohle není můj styl. Je to text nepokorný, konfrontační a vyhrocený. A to není moje vidění světa. Možná jsem k mnohému, co se děje, kritický, ale nikdy nezapomínám, že tu byla, je a bude láska nejvyšší, která nikdy nezklame,“ reagoval na svém profilu sám režisér Jiří Strach.

Že USA zotročily Evropu? To jsem nikdy neřekl, hřímá Strach. Lež šíří i starosta

Pro Deník dokonce uvedl, že jde o fake a dezinformace. Mimo jiné jsou Spojené státy americké v příspěvku označované za nejděsivějšího světového predátora s tím, že jim přinese bohatství válka, v níž umírají Slované.

Také starosta vysvětlil svůj postoj k věci. „Když jsem viděl tento příspěvek a najel jsem si na stránky pana Stracha, tak na nich tento příspěvek byl. Měl jsem za to, že je to jeho příspěvek, tak jsem ho sdílel. Moc jsem to autorství nezkoumal, protože minulý týden jsem si přečetl rozhovor s režisérem Strachem v měsíčníku TO a jeho názory se mně moc líbily," vysvětloval starosta Kozojídek Března.