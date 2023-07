Na kyjovské radnici vlaje černý prapor. Zemřel bývalý první muž města Jiří Vinca. „Charismatický starosta stál v čele našeho města v letech 1986 až 1990. V dalším období pak pomáhal s rozvojem kyjovského fotbalu. Čest jeho památce, pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ uvedl za město tajemník kyjovského městského úřadu Filip Zdražil.

Foto: se souhlasem Filipa Zdražila

Poslední rozloučení s Jiřím Vincou se uskuteční v úterý 25. července od šestnácti hodin ve smuteční síni v Kyjově. Někdejší starosta zemřel v úterý 18. července ve věku třiaosmdesáti let.

Jiří Vinca se narodil v roce 1940 a stál v čele Kyjova od roku 1986 jako předseda městského národního výboru. V čele Kyjova zůstal i po Listopadu 1989 a doplnění vedení o zástupce Občanského fóra. Vinca tak zůstal starostou až do listopadu 1990. Po komunálních listopadových volbách roku 1990 nastoupil do vedení radnice Dušan Kupka, kterého po devíti dnech vystřídal Jan Letocha. Ten pak starostoval až do roku 2005.

Už předtím než nastoupil do úzkého vedení kyjovské radnice byl Jiří Vinca předsedou fotbalového oddílu Jiskry Kyjov, tedy v době, kdy muži hrávali divizi. Sám byl všestranným sportovcem, jako aktivní fotbalista byl pilířem kyjovských obranných řad, které jistil z pozice stopera. Jeho kolegové tak vzpomínají na muže, který pro sport a zvláště fotbal dýchal až do konce svého života. „Loučí se členové bývalé Tělovýchovné jednoty Jiskra Kyjov s hráčem a funkcionářem oddílu kopané, basketbalu a ledního hokeje, za které pan Vinca hrál. Do posledních chvil byl člen výboru oddílu kopané v Kyjově a dva roky byl také předsedou fotbalového oddílu,“ sdělil dlouholetý sekretář kyjovského fotbalového klubu Rostislav Řihák.