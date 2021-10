Také na zázemí plovárny včetně bufetu se už výrazně podepsalo bourání. „Práce na koupališti pokračují,“ potvrdil mluvčí kyjovské radnice Filip Zdražil. Staré koupaliště postavili Kyjovští mezi lety 1958 až 1964.

Bourání předchází výstavbě nového letního koupaliště. Po ní se mají pracovníci vítězné firmy vrhnout do stavby akvacentra s wellness zázemím a restaurací. Vše by mělo být hotové na jaře roku 2023, a to za vysoutěženou cenu 285 milionů korun bez daně.

Zatím městští radní rozhodli od října o zřízení bezplatné autobusové linky svážející obyvatele Kyjova na krytý bazén v Ratíškovicích až do 4. prosince tohoto roku, a to vždy v sobotu. Autobus vyjíždí z Bohuslavic v 13.30. Vstupné do bazénu si koupající už zaplatí sami.