Podle povodňové mapy se tak Kyjovka před polednem pohybovala na prvním stupni povodňové aktivity, tedy bdělosti. Podle vyjádření starosty Františka Lukla k desáté hodině, Kyjovka ještě nikde nepřesáhla první povodňový stupeň.

Tomu nasvědčoval nejen očividný dozor hlídkujících hasičů, ale také pytle s pískem umístěné ve městě hned na několika místech u vzedmuté říčky. Například mezi gymnáziem a mlýnem nebo u legendární Králíčkovy cukrárny.

„Jak všichni víme, největší nebezpečí může po tocích přijít ze severu. Stále nabádáme občany ulic Mezivodí, Mezimlaty, těch které kopírují tok Kyjovky nebo tam, kde byly historické vodoteče, zabezpečte si, prosím, suterény, sklepy, může se tam vrátit voda z kanalizace,“ upozornil starosta při výzvě na profilu města.

Lidé během dopoledne přicházeli ke Kyjovce, kde sledovali hladinu zejména pod starším mostem do mlýna v Dobrovského ulici nebo pozorovali nutrie, které ve velkém počtu i s mladými vystoupily nad zaplavené vstupy do svých nor.

Hladina Kyjovky navíc roste i za rybniční sítí. Ve stanici Lužice se kolem desáté hodiny dostala podle informací z webu Povodí Moravy téměř k metru.