Vedení radnice tady už léta pro zvýšení bezpečnosti plánuje lávku pro pěší i cyklisty. „Přecházení si zde vyžádalo několik úrazů i pomníček. Na silnici je obrovský provoz, a jakmile se oteplí, tak přes ni přechází velký počet lidí, včetně maminek s kočárky. Lávka by tady byla určitě dobrá,“ řekl ve čtvrtek před přechodem zmiňované silnice Stanislav Pekař.

Stejný názor má i Michal Vytrhlík, který tudy běhá. „Lávka by nebyla špatná. Je ale otázka, jestli se městu oplatí do ní investovat, když se má rozšiřovat silnice na čtyřproudou dálnici,“ podotkl Vytrhlík.

Podle nynějších plánů má pětapadesát metrů dlouhá dočasná lávka překlenout jen dva jízdní pruhy. Stavbě dálnice má tak předcházet demolice chystaného přemostění. To také kritizuje opozice. „Vedení města má více tlačit na Ředitelství silnic a dálnic, aby co nejdříve postavilo lávku, která by přemostila i plánovanou dálnici. Také by se měla upravit lesní cesta k podchodu pod silnicí, který je vzdálený necelý kilometr,“ řekl zastupitel František Novotný s tím, že tak město ušetři i sedmnáct milionů za svou lávku.

Nechtějí čekat na další tragédii

Podle aktuálního výhledu Ředitelství počítá se zahájením stavebních prací v úseku dálnice mezi Rohatcem a Lužicemi v roce 2025. Nyní má nejblíže ke stavbě část mezi Babicemi a Starým Městem. Ta je ve fázi výběru firmy, která pak státní zakázku provede. „Zahájení stavby předpokládáme ve třetím čtvrtletí letošního roku,“ doplnil ve čtvrtek mluvčí Ředitelství Jan Studecký. Stavební povolení pro úsek Staré Město - Moravský Písek zatím nenabylo právní moci. „Sdružení Děti Země totiž podalo dvě minuty před koncem lhůty rozklad. Ten nyní bude řešit rozkladová komise ministra dopravy,“ uvedl Studecký s tím, že v tomto případě je vypořádaných devětadevadesát procent potřebných pozemků.

Vedení hodonínské radnice tak není příliš optimistické. Jak uvedl starosta Libor Střecha v reakci na Novotného, příprava D55 u Hodonína je v úplném počátku. „Není ani koncepčně dořešeno, jakým způsobem bude na dálnici napojen Hodonín a okolní obce. Obáváme se, že nás čeká ještě velmi dlouhá cesta. Snahou města je tedy nečekat, než v daném místě dojde k nějaké tragédii a pokusit se zajistit co nejdříve možnost bezpečného překonání I/55,“ sdělil starosta. Zároveň počítá s výraznějším zapojením nedalekého podchodu do sítě lesních cest a stezek.

Jak ve čtvrtek doplnil mluvčí radnice Josef Horníček, v současnosti má město pro dočasnou lávku pravomocné územní rozhodnutí. „Se stavbou by se mohlo začít v příštím roce,“ sdělil Horníček.

Mluvčí radnice zároveň upozornil na to, že bude důležitá i situace po vyřízení potřebné dokumentace a stavebního povolení. „Ještě před výběrem zhotovitele vedení města znovu posoudí stav příprav dálnice a teprve pak o stavbě lávky definitivně rozhodne,“ uzavřel Horníček.

Do té doby ale například Josef Trýska z Hodonína požaduje v místě alespoň měření rychlosti projíždějících aut. „Sedmdesátka se tady totiž příliš nedodržuje,“ dodal Trýska.

Lávka přes I/55

kde: Hodonín, u zoologické zahrady nad statní silnicí I/55

kdy: možný začátek stavby v roce 2021

délka: 55,7 metru

výška nad silnicí: 5,2 metru

šířka: 3,5 (včetně zábradlí)

materiál: dřevo (dub) a železobeton

navazující stezka: 251 metrů (asfaltový beton)

předpokládaná cena dočasné lávky: 15 milionů korun