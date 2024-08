Řidiči na silnici I/54 musejí přibrzdit u Kyjova. A to jak ti, kteří jedou do města, tak ti, co chtějí pokračovat ve své cestě směrem Strážovský kopec, případně na Sobůlky. Čekají totiž na to, až se před nimi rozsvítí na semaforu zelená.

Teprve pak mohou přejet vyasfaltované provizorium. Právě to bude řidičům několik měsíců sloužit. A to do doby, než se dostane do provozu nový most přes Bukovanský potok. Ten starý byl už ve špatném stavu.

„Čeká nás jeho demolice a vybudování nového,“ uvedla před startem stavebních prací mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Jak blíže informovali republikoví silničáři na svém webu, nová nosná konstrukce je navržená jako jednopolový železobetonový monolitický rám, který bude založený na mikropilotách. Hotovo má být nad Bukovanským potokem do 12. prosince.

„Oprava vyjde na devět a půl milionů korun bez DPH,“ doplnila mluvčí.