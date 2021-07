Na úsek o délce necelých devíti kilometrů už úřady vydaly veškerá stavební povolení. Zhotovitelem prací bude firma Skanska. Náklady na stavbu budou necelé dvě miliardy korun bez daně.

Podle starosty Moravského Písku Leoše Filípka je důležité, aby na první úsek brzy navázal další. Jinak dálnice skončí před Moravským Pískem a všechna auta pojedou přes obec. „Už nyní silná doprava by se zhoršila. V úterý vydali úředníci stavební povolení na úsek dálnice mezi Moravským Pískem a Bzencem. Běží lhůta pro odvolání. Jsem rád, že se to podařilo tak rychle," řekl Filípek. Uvítal byc, kdyby silničáři, co nejdříve vypsali výběrové řízení na zhotovitele tohoto úseku dálnice.

Filípek upozornil, že nápor na dopravu přes Moravský Písek je nyní velký. „Od úterý jsou uzavřené Kunovice. I když tady není oficiální objížďka, nárůst dopravy je citelný. Jezdí tady auto za autem, když chcete přejít silnici, dlouho čekáte. Po výstavbě dálnice by tranzitní doprava obec míjela. Určitě by to bylo příjemnější na hluk a stav komunikací v obci," podotkl starosta.

V některých místech v úseku mezi Starým Městem a Moravským Pískem ještě pokračuje archeologický průzkum. Četnost nálezů je mimořádná. "Jedná se například o velmi vzácné nádoby ze starší doby bronzové z období asi 3500 let před naším letopočtem," zmínila Trubelíková.

Problémový je pak úsek mezi Bzencem a Rohatcem, hlavně průchod přes Bzeneckou Doubravu. Tato stavba nemá ani územní rozhodnutí.