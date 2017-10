Stavební firmy si zoufají: Sehnat dobrého zedníka je téměř nemožné

Jižní Morava – Prakticky se nám nedaří sehnat vůbec nikoho. Nejen pomocníky, ale ani kvalifikované zedníky. Tahouni stavebních part odcházejí do důchodu a nejsme schopni je nikým nahradit. Tak zní nářky ze strany šéfů stavebních firem na jihu Moravy.

Ilustrační foto.Foto: Thinkstock.com

„Je to katastrofa. Stavařině se sice daří, ale nejsme schopni sehnat kvalifikované řemeslníky. V největších boomu jsme měli sto padesát lidí, teď jen šedesát. Když seženeme velký kšeft, musím se spoléhat na to, že to vyřeším subdodávkami jiných firem, které se ovšem také velmi těžko shání. Musíme jednat měsíce dopředu, abychom stavby zajistili,“ uvedl jednatel znojemské stavební firmy S-A-S Stavby Ivo Svoboda.

Jeho firma sice spolupracuje s učilišti, problém však může trvat. „Podle mne je to problém polistopadového vývoje ve školství. Všichni chtěli mít maturitu a ten, kdo se nikam nedostal, končil na učilišti u zedníků. Tento trend se dlouhodobě projevil. A než se to změní a lidi si uvědomí, že dobrý zedník si vydělá čtyřicet tisíc korun, bude to dlouho trvat,“ dodal Svoboda s tím, že šikovní řemeslníci byli schopni ze dne na den odejít za lepším do Rakouska.

Zdravé ruce do výkopů chybí nejen stavebním firmám, ale třeba archeologům. „Děláme záchranný výzkum v areálu znojemského pivovaru. Nemohu sehnat lidi. Byl jsem i ve věznici a tam mi řekli, že je velký zájem od firem a že volné lidi nemají,“ konstatoval archeolog David Humpola.

Tento fakt potvrzuje mluvčí Věznice Znojmo Ludmila Lenikusová. „Zájem o zaměstnávání odsouzených od cizích subjektů je skutečně veliký,“ konstatovala Lenikusová.

Podobně jako na Znojemsku řeší potíže s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků stavební firmy prakticky všude na jihu Moravy. „Je to tak. Za poslední roky se neučí ani na odborných učilištích. Většina rodičů žene své děti na střední školy, aniž by věděli, zda v praxi uspějí. V Hustopečích je pár lidí v oboru zedník, tesař žádný, instalatérů minimum,“ svěřil se jednatel společnosti VHS Břeclav Josef Bendl.

Některé firmy využívají služeb cizinců například z Ukrajiny, jiné minimálně. „Kromě party lidí ze Slovenska cizince zatím nenajímáme,“ dodal Bendl s tím, že jeho firma dává práci sto třiceti lidem.

Ani na Hodonínsku není situace lepší. „Musíme se rozhodovat, jestli nějakou zakázku vezmeme, zda na ni máme lidi. Je těžké sehnat dobrého stavbyvedoucího, který musí znát legislativu stavební postupy a umí vést lidi. A pochopitelně chybí i zkušení šikovní řemeslníci. Řešíme to tak, že se snažíme podporovat školy, abychom podchytili šikovné kluky, kteří tam jsou. Snažíme se je přivést k nám do firmy a motivovat je penězi,“ přiblížila Andrea Husáková z hodonínské společnosti Stavební firmy Plus.

Ředitel Úřadu práce ve Znojmě Emil Čopf vnímá absenci řemeslníků dlouhodobě. „Nejsou to jen pracovníci ve stavebnictví, ale ani ve strojírenství. Tyto profese se moc neučí, mladí lidé o ně prostě nemají zájem,“ zakončil Čopf.