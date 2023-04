Přitom do svých funkcí mohly nastoupit už na začátku května. „Pokud se i zájemci přihlásí, nemají požadovanou kvalifikaci. Budu to řešit s krajem nebo s obcí s rozšířenou působností,“ řekl tajemník Městského úřadu ve Ždánicích Roman Vrabel. Výběrové řízení vypsal ještě jednou.

Pakliže se nepodaří najít vhodného adepta, nastane problém. Po pětadvaceti letech odchází dosluhující vedoucí Vladimír Slivka. „V květnu už tady nebudu. Podal jsem klasicky výpověď a běží mi výpovědní lhůta,“ sdělil vedoucí.

Na stavebním úřadě pro osm obcí už zůstal sám. „Po odchodu kolegyně jsem tady byl sám zhruba už před třemi lety, a to asi tři čtvrtě roku. Nastoupil nový kolega, zaučil se, ale pak šel za lepším do soukromého sektoru. Takže jsem tady na to zase sám,“ potvrdil.

Domnívá se, že výběrová řízení jsou neúspěšná zřejmě kvůli výši platu. „Je ale možné, že se někdo sežene a pojede to dál,“ zamýšlel se Slivka.

Nejistotu z nastalého stavu cítí ale i ve spádových obcích. „Děsím se, co s tím bude. Chystáme několik projektů, na které budeme potřebovat stavební povolení nebo vyjádření. Navíc pan Slivka toho věděl hodně. Měl zkušenosti, přehled a všechno si pamatoval. Dala se po telefonu vyjednat řada věcí, které by jinak stály za osobní návštěvu,“ upozornil například starosta Žarošic Jiří Kacer.

Obavy o osud stavebního úřadu ve svém městě má také zastupitel Libor Rybka, který podniká v telekomunikacích. „Když jsem byl jinde na podobných úřadech, pracují tam i tři lidi. U nás byl stavební úřad dlouhodobě personálně podhodnocený. Nyní je ale velice důležité jej udržet. V opačném případě to bude velké minus a ztráta pro lidi, podnikatele i ostatní starosty okolních obcí, a bude to komplikovat jejich rozvoj,“ řekl Rybka.

A co lhůty?

Současně připomněl, že navíc v následujícím období, než se najde možné řešení, nadále poběží v řízeních jasně dané lhůty. Navíc někteří stavebníci budou muset získat včas potvrzení o kolaudaci například kvůli dotacím či úvěru.

Záchranu stavebního odboru ve Ždánicích by přivítali také Kyjovští. Nebaží totiž po tom, aby na jejich stolech skončila agenda ze Ždánic. „Pokud nastane scénář, že na nás Jihomoravský kraj přenese úkoly, které pro osm obcí dosud zajišťoval stavební odbor Městského úřadu Ždánice, bude to pro náš úřad komplikace. Stávající referenti jsou plně vytížení,“ reagoval tamní tajemník Filip Zdražil.

Také on předpokládá, že v případě konkurzu by se ani tady nepodařilo získat úředníky, kteří budou splňovat veškeré předpoklady a mají potřebné zkoušky. „Znamenalo by to zvýšené výdaje do jejich vzdělání, navíc nezbytný mentoring ze strany současných úředníků, kteří by se novým kolegům museli po určitou - a ne krátkou - dobu věnovat,“ upozornil.

Je přesvědčený, že takový stav v důsledku odnesou obyvatelé. „Protože za takové situace budeme schopni jen velmi obtížně stíhat lhůty a řízení se budou protahovat. Pominu skutečnost, že Městský úřad Kyjov není nafukovací a volnou kanceláří nedisponujeme,“ dodal kyjovský tajemník.

Problémy jsou i jinde

Jak Deník nedávno informoval, v podobné situaci se ocitli i ve středních Čechách, a to v třítisícových Vrdech, kde se tamní radnici nepodařilo personálně obsadit stavební úřad. Krize vygradovala tím, že krajští radní pak odňali zdejšímu obecnímu úřadu působnost obecného stavebního úřadu a převedli jej od 20. dubna pod obec s rozšířenou působností, tedy do Čáslavi.