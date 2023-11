Zabránit škrtům ve školství a nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a také kantorů v příštím roce snížily. To jsou jen některé z požadavků školských odborů, kvůli kterým plánují na pondělí sedmadvacátého listopadu výstražnou jednodenní stávku.

Ilustrační foto. | Foto: archiv města Hustopeče

Ta se zřejmě projeví i ve školách v hodonínském okrese. Pravděpodobně se zapojí například základní škola ve tříapůltisícovém Rohatci. „Snad ano, ale chceme se ještě domluvit s ostatními řediteli z Hodonína a okolí, jakým způsobem se k tomu postavíme. Určitě chceme projevit nesouhlas a přitom ukázat, že nejde o nějakých třicet procent našich platů, ale že jde o likvidování míst a hlavně snížení finanční podpory zaměstnancům, jako jsou kuchařky, školník, asistentů a spousty dalších,“ přiblížil ředitel Základní a mateřské školy v Rohatci Zbyněk Andrýsek.

Naopak ve Střední škole polytechnické v Kyjově je zatím další postup nejasný. „Ještě jsme to neřešili, takže vůbec nejsem schopen říct, jak to dopadne. Máme u nás dvoje odbory, takže předpokládám, že s nimi budu jednat a uvidím nějaké jasnější obrysy, jestli stávka vůbec bude, případně v jaké bude podobě,“ sdělil ředitel kyjovské polytechniky Petr Koiš.

Zdroj: Deník/Tomáš Valaškovčák

Podobně na tom byli ředitelé či učitelé na dalších oslovených školách v hodonínském okresu. Například i v pro okolí spádové základní škole v Miloticích. „Nevím, jaká je představa stávky. Učitelé se zatím ještě nevyjádřili, takže vám k tomu ještě nedokážu nic říct,“ řekl ředitel milotické školy Anton Ivánek.

Zároveň ale souhlasí požadavky školských odborů, které jsou protiškrtové, proti snižování takzvaného Phmax, což by se negativně podepsalo na kvalitě výuky. „A tabulky pro nepedagogické pracovníky v nejnižších skupinách, například kde jsou zařazené uklízečky, jsou pod úrovní minimální mzdy. Dovede někdo pochopit tento paradox? Je to hrůza, a k tomu ještě chtějí snižovat počty nepedagogických pracovníků. Kdo pak bude ve školách uklízet a vařit? Už teď je těžké sehnat kuchařku či uklízečku, za ty peníze to nikdo nechce dělat,“ upozornil ředitel milotické školy.

Jinou formu protestu než stávku zatím zvažují ve Bzenci. „Zkusíme najít nějakou jinou formu podpory. Názor máme, ale do stávky jako takové se nechystáme. Najdeme takovou formu, abychom se dokázali vyjádřit. Může to být formou písemného prohlášení na webové stránky školy nebo do našeho vnitřního systému, který máme nastavený mezi námi a zákonnými zástupci, aby věděli, že nám není jedno, kam se školství ubírá,“ přiblížila ředitelka Základní školy a mateřské škola Bzenec Ilona Tranžíková.

Do poslední větší stávky ve školství se v hodonínském okresu před čtyřmi lety zapojilo téměř pět set zaměstnanců, a to ve dvaadvaceti základních a v sedmi středních školách.