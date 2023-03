Právě od nich žaloba proti rozhodnutí Českého báňského úřadu na stanovení dobývacího prostoru vzešla. „V praxi to znamená, že bude potřeba vliv těžby opětovně řádně posoudit,“ řekl advokát Pavel Černý z kanceláře Frank Bold Advokáti.

Podle nich soud konstatoval, že dosavadní znalecké posudky jsou nedostatečné. Včetně posouzení vlivu na životní prostředí. Žalovaná strana se může proti verdiktu odvolat k Nejvyššímu soudu. Zda to udělá, není zatím jasné. Rozhodne se až po doručení písemného verdiktu.

Surovinu chce těžit společnost České štěrkopísky. Její vedení vnímá rozsudek jako prohru pro všechny. Ani po osmnácti letech podle ní není jasné, zda k těžbě dojde, či nikoliv.

„Bavíme se přitom o surovině, kterou nelze získat jinak než těžbou, a které má region již nyní kritický nedostatek. Jako pozitivní vnímáme to, že když už soud zrušil rozhodnutí Českého báňského úřadu, učinil tak kvůli nedostatkům v odborné, rozsáhlé a složité dokumentaci, aniž by přisvědčil mnoha argumentům odpůrců těžby o údajném ohrožení zdroje pitné vody. Navíc soud naznačil, že i těžené ložisko štěrkopísku o šířce šest set dvacet metrů by samo o sobě mělo být dostatečnou ochranou bariérou jímacích vrtů," reagovala firma.

Spor o těžbu štěrkopísku se na Hodonínsku táhne už léta a jeho vývoj Deník sleduje. Proti jsou mnohé obce, vodárny i obyvatelé. Obávají se, že těžba ohrozí blízký zdroj vody pro 140 tisíc lidí. V minulosti se konal například protestní pochod.