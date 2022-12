Přechody jako problém vidí například Jiří Král, který v pondělí odpoledne procházel Velkomoravskou ulicí. „Řešením by byl nadchod či podchod, což by ale bylo drahé. Přechod se semaforem bych nedoporučoval, protože by zelená pro chodce způsobila dopravní kolaps v obou směrech, tedy jak od Břeclavi, tak pro výjezd z Hodonína. Už teď jsou tady především odpoledne mezi půl třetí a pátou hodinou kolony aut,“ upozornil Král s tím, že v současnosti je tak jedinou schůdnou variantou obyčejný přechod bez semaforu, který bude v noci nasvícení.