Na noční závodníky, kvílení pneumatik a burácení motorek si v Hodoníně stěžují někteří lidé, kteří bydlí poblíž Štefánikovy a Měšťanské ulice. Vadí jim úmyslné vytváření co největšího hluku. O problému ale dosud diskutují pouze mezi sebou, strážníci ani policisté o potížích nevěděli. Zdůrazňují však, že podobné chování je těžko postižitelné.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Na hlučné motoristy upozornila například Michaela Kalivodová. Hodonínskému deníku Rovnost popsala opakované večerní průjezdy motorkářů. „Na velmi hlučných strojích to při výjezdu z kruhového objezdu osolí tak, že je rachot neskutečný! Nejen, že se lekneme my, ale nejvíc je z toho polekaná naše malá dcera, která si zacpává uši, poplakává a říká mi, jak jí to dělá zle. Nejvíce mě štve bezohlednost a jako mámu pak pohled na vyděšené dítě,“ uvedla žena.