Budova, která má opět sloužit především obyvatelům rohatecké místní části Kolonie, se v posledních měsících proměnila k nepoznání. Její historie přitom sahá až do osmdesátých let devatenáctého století. Nejprve sloužila jako školka a škola. „Pošta zde byla od roku 1890. Škola tam zůstala, přidělali k ní ještě učitelský byt. Škola tady zůstala až téměř do pětašedesátého roku. Pak se všechno přestěhovalo do Rohatce, do dědiny,“ připomněl zdejší kronikář a rodák Zdeněk Bíza.