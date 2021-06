Samotné malé dítě sedící v zaparkovaném autě a venkovní teplota přesahující více než třicet stupňů Celsia. Na první pohled děsivý případ, ke kterému vyráželi v pondělí strážníci v Hodoníně.

Dítě v autě. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Jeník

Do akce je zalarmovali kolemjdoucí. „Situace však nebyla tak vážná, jak zpočátku mohla vypadat. Dostali jsme oznámení, že v autě značky Škoda Fabia sedí dítě. Když jsme dorazili na místo, zjistili jsme, že dítě tam skutečně je, avšak auto má pootevřená okýnka. Ve stejné chvíli jako my na místo dorazila i maminka, která jen na chviličku odběhla do nedalekého obchodu,“ přiblížil zásah velitel tamních strážníků Jindřich Vašíček.