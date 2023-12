Výroba ručního skla ve Sklárně Květná v obci Strání na Uherskobrodsku po 230 letech končí. V důsledku extrémně navyšovaných cen energií v uplynulých letech, které výrazně zdražily ceny skla, tam k poslednímu lednu příštího roku přijde o práci více než osm desítek lidí, převážně ze Strání.

Sklárna Květná v roce 2021 | Video: Deník / Jan Karásek

Deníku to sdělil majitel sklárny Lubor Cerva. Ten však doufá, že by se mu v následujících měsících mohlo podařit transformovat výrobu skla ve Květné do speciální automatické linky, což se ale podle jeho slov týká nejdříve roku 2025.

„Doběhly nás vysoké nákladové ceny, které máme. Na zahraničních trzích nejsme za tyto ceny konkurenceschopní. Jedinou cestou, jak to překonat, je, že necháme v továrně namontovat nějakou automatizovanou linku s velkou průtočnou, například osmnátitunovou, vanou a jako vedlejší budeme mít tu současnou výrobu, což nám umožní produkty vyrábět podstatně levněji, než tomu tak je v současné době. Toť je ten plán,“ prozradil svoje eso v rukávu majitel Lubor Cerva.

Problém však je podle něj v tom, že momentálně intenzivně jedná o financování tohoto projektu. „Do toho se ale nikdo nehrne, protože sklárna je vysokoenergetický provoz, což není úplně v trendu. Zároveň je potíž v tom, že dodání jakékoliv technologie trvá dlouhé měsíce,“ vysvětluje zapeklitost situace Lubor Cerva.

Jenom výstavba pece k téo lince by podle něj trvala až rok, protože jde o složitý mechanismus. „Dál takto sponzorovat tu sklárnu už nemůžu a jediná šance, jak to vyřešit, je, že lidi nenecháme na 60 procentech platu, ale k poslednímu lednu je propustíme, i za cenu toho rizika, že odejdou a už se nám zpátky nevrátí,“ tvrdí majitel sklárny.

Zaměstnanci jsou podle něj s touto situací obeznámeni. „Většina z nich je ze Strání a já počítám s tím, že i když čas uteče, práci ve sklárně zpátky přijmou. Nebude to ale dřív než v průběhu roku 2025, bohužel. Teď dostanou tříměsíční odstupné, což bude rána, skoro devět milionů korun, které zaplatím z vlastní kapsy, ale na to mají samozřejmě nárok,“ upřesnil Lubor Cerva.

Jeho slova potvrdil ředitel sklárny Marek Mikláš. „Od roku 2022 nám meziročně stouply náklady na energie o 14 milionů korun. Bohužel v globálním světě vůbec nemůžeme konkurovat,“ uvedl Marek Mikláš s tím, že holt letošní Vánoce budou pro některé rodiny ve Strání smutné.

Za velmi špatné zprávy pro obec považuje starosta Strání Antonín Popelka informace o agónii Sklárny Květná a propouštění. „I dnes s 87 zaměstnanci byla sklárna největším zaměstnavatelem v naší vesnici. Vím jen, že dostali výpovědi, co bude dál, to je otázka,“ povzdechl Antonín Popelka, jenž kdysi ve Sklárně Květná také pracoval.