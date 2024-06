Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici, jeden z nejstarších a nejznámějších v Evropě, letos představí již svůj 79. ročník. Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program se čtyřiceti pořady a účinkujícími z celého světa. Festival slibuje top kulturní zážitky a tradiční atmosféru.

Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici láká návštěvníky na svůj už 79. ročník. Ten se uskuteční o prodlouženém posledním červnovém víkendu. Pořadatelé nyní odtajnili řadů lákadel letošního ročníku, jehož slavnostní zahájení je připravené na pátek 28. června.

Hosté se mohou těšit celkem na čtyřicet pořadů, 3 380 účinkujících z České republiky a 245 ze zahraniční. Ti přicestují do Strážnice i z jiných kontinentů. A to z Ameriky i Asie, konkrétně z Kolumbie, Mexika, Indie a iráckého Kurdistánu. Pestrá nabídka vystoupení a dalšího programu by tak měla přilákat do města pod Bílou věží tisíce milovníků folklorů.

„Předpokládáme, že návštěvnost bude jako v loňském roce, možná s mírným navýšením. Tedy mezi pětatřiceti až čtyřiceti tisíci návštěvníky,“ řekl ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša.

Areál je podle něj také dimenzovaný tak, aby pojmul očekávané množství hostů. „A návštěvníci se mohli pohodlně usadit a mohli vidět dostatek pořadů,“ podotkl ředitel.

Zároveň odpověděl i na dotaz Deníku, který se týkal ceny festivalových lístků. „Ceny vstupného se neměnily, zůstávají takové jako v minulém roce. Permanentka je za tisíc korun,“ oznámil Šimša.

Raketový nástup zájmu o lístky v předprodeji pak pořadatelé očekávají v posledním týdnu před startem festivalu. „Tehdy už mají návštěvníci zajištěné ubytování a věří, že nebude pršet, a dočkají se tak plnohodnotného zážitku,“ sdělila propagační specialistka Národního ústavu lidové kultury Hana Jechová.

Už v prvních červnových dnech si zájemci koupili první stovky vstupenek. Dále bude možné si koupit lístek i na jednotlivé festivalové dny.

Dění folklorního svátku ve Strážnici zahájí už čtvrteční programy dvaačtyřicátého ročníku Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2024. Na něj pak v pátek naváže svými pořady už samotný Mezinárodní folklorní festival. Ten nabídne hned čtyři desítky programů a k tomu i reprízy.

„Dohromady se představí 132 souborů, čtyřiaačtyřicet soutěžících ve verbuňku a jednadvacet lidových řemeslníků ve skanzenu, kteří jsou ocenění titulem nositelé tradic lidových řemesel. V zábavních střediscích v parku se vystřídá třináct cimbálových a pět dechových hudeb,“ upozornil Petr Horehleď, tajemník festivalu.

Toho se zúčastní šest zahraničních souborů, plus dvě další skupiny a sólisté ze Slovenska, a to dechová hudba Májovanka z nedalekého Holíče a vyhlášený SĽUK z Bratislavy. Tedy Slovenský ľudový umelecký kolektív, jehož repertoár diváci a posluchači obdivují už tři čtvrtě století.

Delší cestu do Strážnice ale bude mít šestice souborů ze vzdálenějšího zahraničí. Ty se návštěvníkům představí především v programu Z krajin za obzorem. Evropu bude reprezentovat folklorní soubor Kitka ze Severní Makedonie.

„Jeho členové předvedou svižné řetězové tance především z východní oblasti své země,“ lákal na tanečníky jihu Balkánu pořad, jehož autorkou je Gabriela Směřičková. V něm se předvede i folklorní soubor Zemplín, který zavede hosty na východ Slovenska.

Na vzdálenější kulturu se mohou návštěvníci festivalu těšit u vystupujících z Latinské Ameriky. Téměř až od tichomořského pobřeží Kolumbie dorazí tanečníci a muzikanti uměleckého souboru Danzar z Cali, což je třetí nejlidnatější město této jihoamerické země. To více ze severu a z města hor přicestují folkloristé z mexického Monterrey.

Blíže na Moravu to bude mít folklorní skupina Marwar z největšího indického státu, Rádžastánu. „Těšit se můžeme na starobylé tance doprovázené tradičními hudebními nástroji, chybět nebudou ani zaklínači hadů,“ upozorňují organizátoři v programové nabídce.

Ti více než rok připravovali příjezd Erbilského národního folklorního souboru, jehož tanečníci a muzikanti budou reprezentovat region iráckého Kurdistánu. Naprostá většina vystupujících souborů bude ale z České republiky. A letošní ročník festivalu se tentokrát intenzivněji pověnuje Chodsku.

„Do současné doby patří k těm nejživějším českým regionům, takže se skutečně budeme mít na co těšit. Navíc tento pořad doprovodí několik folklorních škol, které se budou věnovat právě Chodsku a hlavně jeho lidovému oděvu,“ vypíchl Šimša.

Strážnice od 27. do 30. června v číslech

40 festivalových pořadů (v počtu nejsou zahrnuty reprízy pořadů)

(v počtu nejsou zahrnuty reprízy pořadů) vystoupí 3 380 účinkujících z České republiky

245 účinkujících ze zahraničí

132 souborů a skupin z České republiky

z České republiky 44 soutěžících ve verbuňku

21 lidových řemeslníků

V zábavních střediscích ve festivalovém areálu:

13 cimbálových

cimbálových 5 dechových hudeb

Zahraniční soubory:

Evropa : Slovensko, Severní Makedonie

: Slovensko, Severní Makedonie Asie : Irácký Kurdistán, Indie

: Irácký Kurdistán, Indie Amerika: Mexiko, Kolumbie