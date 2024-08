Pozdně renesanční bašty tak podstupují několikaměsíční léčebnou kůru, kterou si vyžádal zhoršený stav zhruba pět set let staré dominanty městského opevnění. Na tom se projevily především celoroční rozmary počasí, včetně deště, sněhu a povětrnostních vlivů. Chráněné památce nepřidala na zdraví ani hustá silniční doprava, která Skalickou bránou dennodenně projíždí.

Nyní ale už mohou milovníci historie obdivovat alespoň část opraveného opevnění s klíčovými střílnami, za kterými měli obránci chránit město původně především proti útokům z rozpínající se Osmanské říše.

„Pokračujeme na levé straně, kde nyní v bráně opět dolepujeme jednotlivé cihličky. K tomu se ještě pracuje na spárech. Vidím to tak, že pokud tomu počasí dopřeje, tak je reálné, že bychom to do konce měsíce mohli zvládnout dodělat,“ přiblížil v úterý Deníku Petr Klásek, stavbyvedoucího z hodonínské firmy Renova.

Její pracovníci používají při sanačních pracích speciální a také odolnější maltu. Zdivo se následně po vyschnutí zakonzervuje tak, aby vydrželo tlak povětrnostních vlivů.

Památka pevnostního stavitelství

Skalická brána je památkově chráněná už od roku 1958. Odborníci ji oceňují jako památku renesančního pevnostního stavitelství a také jako součást fortifikace po Praze tehdy nejrozsáhlejšího opevněného městského areálu v českých zemích. ¨

„Skalická brána se dvěma dochovanými baštami je významným a cenným dokladem původního opevnění města Strážnice vyvíjející se od konce středověku,“ stojí mimo jiné v památkového katalogu Národního památkového ústavu.

Strážničané také na vnitřní rekonstrukci Skalické brány získali dotaci ve výši čtyř set tisíc korun z programu na regenerace městských památkových zón z celkem tří milionové ceny za nynější opravy. Na ty by navíc měly navázat sanační práce na více poškozené venkovní části obou bašt.

„Budeme žádat o další dotace. Problematické bude ale u těchto budoucích prací především stavění lešení do silnice I/55, k čemuž bude potřeba povolení jak od policie, tak co se týká dopravy i z Městského úřadu ve Veselí nad Moravou,“ vysvětlil vedoucí radničního odboru investic ve Strážnici Petr Helísek.

To potvrdil i stavbyvedoucí. „Postavit lešení do silnice není žádný med. Navíc jde o silnici hodně vytíženou,“ dodal Klásek.