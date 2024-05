Střelba na premiéra Slovenska Roberta Fica otřásla bývalým místopředsedou české vlády a sociální demokracie Zdeňkem Škromachem, který žije v Rohatci na Hodonínsku. V současných sedmašedesáti letech je obecním zastupitelem.

Zdeněk Škromach byl ministrem práce a sociálních věcí, nyní je obecním zastupitelem v Rohatci. | Foto: Deník/Petr Turek

„Hlavně, aby Robert Fico přežil. Věřím, že to dobře dopadne,“ říká Škromach v rozhovoru pro Deník.

Když jsme spolu hovořili před lety, mluvil jste o Robertu Ficovi v pozitivním smyslu a tvrdil, že by si zdejší sociální demokracie měla do svého čela najít českého Fica. Jaké byly vaše první myšlenky, když jste se dozvěděl o střelbě v Handlové?

Samozřejmě, aby to Robert přežil, protože to je nejdůležitější. Byl to šok, protože v našich česko-slovenských končinách tohle nemá žádnou tradici. Je to něco neobvyklého, byť se začalo střílet na školách, což je taky problém.

Sledoval jste pak v dalších hodinách, jak to vypadá s jeho zdravím či průběhem operace?

Sleduju to, ale zatím, jak z medií registruju, nejsou informace úplně všechny. Jak to vnímám a věřím tomu, tak by to mělo dopadnout dobře. Nechci to ale zakřiknout.

Jak se znáte s Robertem Ficem?

Znali jsme se už z doby, kdy Robert nastupoval jako nová hvězda a reprezentant SocDem na Slovensku. V prvních obdobích opravdu dokázal dotáhnout celý projekt až k několikanásobnému premiérství a vládám, které byly pro Slovensko pozitivní. Bylo to po období mečiarismu, které Slovensku moc nepomohlo. Znali jsme se z kontaktů a setkání vlády a sociálních demokracií, a to i v evropském rámci.

Zdroj: Deník

Roberta Fica jste také zvali na váš sociálnědemokratický sjezd jako čestného hosta.

Byl tady několikrát, ať už v roli předsedy strany, tak v roli ústavního činitele.

A byl i u nás na Hodonínsku? Matně si vzpomínám na fotbalové utkání mezi českou sociální demokracií a Smerem.

Bylo to ve Strážnici. Myslím si, že tam byl. Robert Fico hrál fotbal aktivně.

Jaký si myslíte, že tento atentát bude mít vliv v nejbližší době na budoucnost Slovenska?

Atentát to určitě je, i když vidím, že se tomuto termínu někteří vyhýbají. Myslím si, že takový čin je označovaný správně za atentát. Mám pocit, že ne úplně dobře zafungovala ochranka. Čtyři nebo pět výstřelů… Navíc ochranka má neprůstřelné vesty, takže by měla v podstatě svým tělem přikrýt chráněnou osobu. Samozřejmě toto všechno bude zřejmě předmětem vyšetřování. Co jsem měl zkušenosti ze setkání i z různých zahraničních týmů, tak ochranka bývala velice blízko chráněné osoby.

A dopady pro Slovensko?

Není to jen o Slovensku, ale o šíření nenávisti. Šíření nenávisti tady bylo v souvislosti očkovaných, neočkovaných. Odpírači covidu a jeho podporovatelé. Nyní jsou jedni pro Ukrajinu, druzí proti, a navzájem se nenávidí. Pomalu se tady vyvěšují pytle s mrtvými na ministerstvech. Je to zvláštní doba. Nyní by to mělo vést k tomu, že se politici vzpamatují.

Nemusím sice souhlasit s různými názory, ale musím je respektovat. Není to jen na Slovensku, ale i v Česku a v dalších zemích, kde se intolerance projevuje až nenávistí a šířením až násilnických sdělení. Bohužel pak to může skončit takovým nešťastným případem. Doufám, že se stávající garnitura politiků poučí.

Různé názory do politiky patří, můžeme si třeba i vynadat. Nemůžeme se ale navzájem odsuzovat či se dokonce snažit kriminalizovat to, že někdo má jiný názor. To samozřejmě může vést až k agresi a agresivním snahám jedinců. Doufám, že nešlo o organizovanou záležitost. Takový čin je potřeba jednoznačně a tvrdě odsoudit. Věřím, že to tak zatím vyznívá. Určitě to může mít vliv na další vývoj ve volbách, protože byly překročeny určité meze. A ty překročeny být neměly.

Robert Fico před výjezdovým rokováním slovenské vlády v Handlovej.Zdroj: Profimedia

Za dveřmi máme evropské volby, pak krajské, ministři a předsedové vlád i prezidenti bývají součásti kampaně. Neohrozí ještě větší odcizení politiků od lidí? Robert Fico přišel k přihlížejícím lidem do těsné blízkosti.

Ano, to je otázka situace. Tady musí sehrávat roli i tajné bezpečnostní služby. Ty by měly mít informace o tom, jestli se něco děje a připravuje a podobně. Je to ale spíše o tom, aby se uklidnila atmosféra ve společnosti. Abychom začali být více tolerantní vůči názorům jiných. Nemusím s nimi souhlasit. Nejde je ale nazývat zrádci a podobně, což se v poslední době hodně objevuje. To považuju za velmi nebezpečné. Když se podíváme do minulosti, tak nástupy diktatur byly doprovázené intolerancí k názorům jiných.

Když trochu odbočím, tak sociální demokracie na to také v minulosti celkem doplácela. Například při Breivikově útoku v Norku šlo o životy mladých sociálních demokratů. Předtím byl obětí atentátu také předseda švédských sociálních demokratů Olof Palme.

Je pravda, že hodně útoku bylo právě vůči sociálnědemokratickým nebo levicovým politikům ve světě. Příznačné je to asi v tom, že radikální pravice má mnohem blíže k násilnému způsobu prosazování svých pozic, což se mohlo projevit i tady. Takový výrazný úspěch sociální demokracie na Slovensku určitě mnohým skupinám nevyhovuje.