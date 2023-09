Čtyři parkoviště v okolí skanzenu ve Strážnici jsou obsazená, a to teprve za chvíli začne hlavní bojová ukázka. Vojenský den tak naplno vstoupí a obohatí v prostoru jihomoravské vesnice populární program Podzim na dědině.

Střelba ve Strážnici. Lidé na akci Podzim na dědině zažili historickou vzpomínku | Video: Deník/Petr Turek

Skanzen už od sobotního dopoledne ožívá především zemědělskými pracemi spojenými s podzimem. Poklidu tradičních činností ale vesnici vytrhává střelba. Prostor před selskou usedlostí se najednou mění v místo narůstajícího neklidu ve třicátých letech minulého století, do něhož vjíždí také československý tančík vzor 33. „Vojenský den jsme zaměřili dvěma zásadními směry, a to k roku 1938, tedy na letošní pětaosmdesáté výročí mobilizace a Mnichova, a zároveň jsme chtěli připomenout i přípravu obyvatel k obraně státu s branným spolky, střeleckými svazy, legionáři či protileteckou ochranou. To vše jsme chtěli zakomponovat do ukázky, aby bylo vidět, že tehdejší společnost byla silně ovlivněna tím, že hrozilo válečné nebezpečí,“ přibližuje za pořadatele z Klubu vojenské historie Slovácko, historik Lukáš Lexa.

Hosté skanzenu tak mohli sledovat v ukázce to, co se dělo na jižní Moravě během dramatického podzimu 1938. Na bojiště proti nacistickým henleinovcům nastoupili na straně ohroženého Československa také bojovníci Rote, později Republikanische Wehr. Tedy Republikánská obrana složená z německých antifašistů. „Byli hodně navázaní na německou sociálnědemokratickou stranu, šlo o Němce loajální Československé republice, kteří neváhali chopit se zbraně na její obranu,“ připomněl Lexa s tím, že jejich životní osudy končily často velice nelidsky a drsně nacistickým lynčem nebo uvězněním v koncentračním táboře.

Druhou část zaměřili organizátoři na československé četnictvo, a to jak připomínkou zákroku u hodonínské Bažantnice proti lupičské bandě, tak i navazující nahánění vraha Hasíka u Milotic. „Což jsou události z roku 1933, ze srpna,“ podotkl uniformovaný organizátor, který byl s návštěvností spokojený.

Do ukázek se zapojili členové klubů vojenské historie od Plzně, přes Pardubice až po domácí Moravu, nejvíc z její jihovýchodní části. Mezi ukázkami si lidé mohli prohlédnout vojenskou i civilní techniku, zbraně, uniformy či kuchyň a více se o dobových exponátech dovědět.

Podzim na Dědině bude ve strážnickém skanzenu pokračovat i v neděli, a to od devíti do sedmnácti hodin, ale už bez vojenských ukázek.