Brontosauři uspěli v grantové výzvě Nadace Partnerství Sázíme budoucnost na podporu podzimního sázení stromů. Dotace činí téměř osmapadesát tisíc korun. A nejen to.

Také jim dá šanci zapojit se do péče o své okolí. To vše má přinést projekt Stromy napříč lány, který umožní propojit ovocným stromořadím tornádem postiženou obec Mikulčice a břeh řeky Kyjovky. „Sázet určitě budeme. Předpokládám, že v listopadu,“ sdělil předseda Hnutí Brontosaurus Podluží a mikulčický zastupitel Dalimil Toman.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.